Aşkın izi vücudundan da silindi! Burak Bulut eski eşi Eda Sakız’ın dövmesini kapattırdı
Ağustos 2025'te görkemli bir düğünle evlenen Burak Bulut ve Eda Sakız çiftinin 9 aylık evliliği sürpriz bir kararla noktalanmıştı. Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı Burak Bulut, vücudunda taşıdığı eski eşinin gözlerine ait dövmeyi yeni bir tasarımla kapatarak geçmişe sünger çekti.
Müzik dünyasının popüler isimlerinden Burak Bulut ile sosyal medya fenomeni Eda Sakız, Ağustos 2025'te Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen gösterişli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak büyük bir aşkla başlayan bu evlilik, 9 ay sonra son bulmuştu.
Yolları ayrıldıktan sonra hayatına yeni bir sayfa açan Burak Bulut, bu kez vücudundaki o özel detayla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının, evlilik döneminde yaptırdığı ve eski eşi Eda Sakız'ın gözlerini simgeleyen dövmenin üzerini tamamen farklı bir tasarımla kapattığı ortaya çıktı.
"BİZDE İHANET OLMAZ" DEMİŞTİ, SON NOKTAYI DÖVMESİYLE KOYDU
Boşanma sürecinin ardından magazin basınında çıkan iddialara yanıt veren Burak Bulut, "Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık" diyerek ayrılığın arkasında üçüncü bir şahsın olmadığını vurgulamıştı.
Ayrılık sonrası paylaşımlarıyla sık sık takipçilerinin merceğine takılan şarkıcı, eski eşine ait izleri vücudundan da kazıyarak biten ilişkinin ardından kesin çizgisini çekti. Yeni dövmesinin detayları kısa sürede sosyal medyaya düşerken, kullanıcılar ve hayranları ünlü şarkıcının bu hamlesini yorum yağmuruna tuttu.
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Burak Bulut eski eşi Eda Sakız'ın dövmesini ne yaptı?
Burak Bulut, vücudunda yer alan eski eşi Eda Sakız'ın gözlerine ait dövmeyi farklı bir figür ve tasarımla kapatmıştır.
Burak Bulut ve Eda Sakız neden boşandı?
Burak Bulut yaptığı açıklamada evliliklerinde ihanet olmadığını, sadece fikir ayrılıkları ve anlaşmazlık nedeniyle tek celsede boşandıklarını ifade etmiştir.