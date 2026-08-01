Aşkın izi vücudundan da silindi! Burak Bulut eski eşi Eda Sakız’ın dövmesini kapattırdı

Müzik dünyasının popüler isimlerinden Burak Bulut ile sosyal medya fenomeni Eda Sakız, Ağustos 2025'te Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen gösterişli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak büyük bir aşkla başlayan bu evlilik, 9 ay sonra son bulmuştu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Yolları ayrıldıktan sonra hayatına yeni bir sayfa açan Burak Bulut, bu kez vücudundaki o özel detayla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının, evlilik döneminde yaptırdığı ve eski eşi Eda Sakız'ın gözlerini simgeleyen dövmenin üzerini tamamen farklı bir tasarımla kapattığı ortaya çıktı.