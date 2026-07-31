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Acısı ilk günkü gibi taze! İlker Sünneli'nin Tanyeli rüyası yürek yaktı: “O kadar gerçekti ki çok ağladım”

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Rüyasında kaybettiği eşini gördüğünü belirten Sünneli, uyanınca yaşadığı acı gerçekle duygulandırdı.

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Acısı ilk günkü gibi taze! İlker Sünneli'nin Tanyeli rüyası yürek yaktı: “O kadar gerçekti ki çok ağladım”

Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Türkiye'nin tanınan oryantal dansçılarından Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Video Oynatma İkonu İlker Sünneli'nden duygulandıran Tanyeli paylaşımı

(Fotoğraflar İlker Sünneli'nin Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar İlker Sünneli'nin Instagram hesabından alınmıştır.)

Eşiyle birlikte kayıkta çekildikleri mutlu anların yer aldığı video karesini yayınlayan Sünneli, gördüğü rüyayı ve uyanınca yaşadığı derin acıyı takipçileriyle paylaştı.

Acısı ilk günkü gibi taze! İlker Sünneli'nin Tanyeli rüyası yürek yaktı: “O kadar gerçekti ki çok ağladım”-3

"UYANINCA BAKTIM YOKSUN"

Paylaşımında merhum eşine olan özlemini dile getiren İlker Sünneli, rüyasında yaşadığı diyaloğu şu sözlerle aktardı:

Gece rüyamda beyaz bir kayıkta ikimizi gidiyor olarak gördüm. Dedim 'Sen vefat etmedin mi?'. Sen de 'Yok etmedim. Sen rüya görmüşsün' dedin bana. Rüyamda bir sevindim, bir sevindim, havalara uçuyorum. Uyandım bir baktım yoksun. O kadar gerçekti ki çok ağladım. Mekânın cennet olsun güzel kalplim, kalpten gülenim. Seni çok özlüyorum.

Acısı ilk günkü gibi taze! İlker Sünneli'nin Tanyeli rüyası yürek yaktı: “O kadar gerçekti ki çok ağladım”-4

2.5 yıllık zorlu tedavi sürecinin ardından hayatını kaybeden eşinin hatırasını yaşatan Sünneli'nin bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Acısı ilk günkü gibi taze! İlker Sünneli'nin Tanyeli rüyası yürek yaktı: “O kadar gerçekti ki çok ağladım”-5

MERAK EDİLENLER

İlker Sünneli eşi Tanyeli hakkında ne paylaştı?

İlker Sünneli, rüyasında merhum eşi Tanyeli'yi beyaz bir kayıkta gördüğünü ve uyanınca yaşadığı derin acıyı anlattığı duygusal bir video paylaşmıştır.

Tanyeli ne zaman ve neden vefat etmişti?

Ünlü oryantal Tanyeli, yaklaşık 2.5 yıl süren pankreas kanseri mücadelesinin ardından 17 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

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