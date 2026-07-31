Acısı ilk günkü gibi taze! İlker Sünneli'nin Tanyeli rüyası yürek yaktı: “O kadar gerçekti ki çok ağladım”

"UYANINCA BAKTIM YOKSUN"

Paylaşımında merhum eşine olan özlemini dile getiren İlker Sünneli, rüyasında yaşadığı diyaloğu şu sözlerle aktardı:

Gece rüyamda beyaz bir kayıkta ikimizi gidiyor olarak gördüm. Dedim 'Sen vefat etmedin mi?'. Sen de 'Yok etmedim. Sen rüya görmüşsün' dedin bana. Rüyamda bir sevindim, bir sevindim, havalara uçuyorum. Uyandım bir baktım yoksun. O kadar gerçekti ki çok ağladım. Mekânın cennet olsun güzel kalplim, kalpten gülenim. Seni çok özlüyorum.