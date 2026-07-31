Serra Pirinç Fransa'daki buluşmanın ardından Almanya’ya kaçtı! “Her şey güzel gidiyordu herif sapık çıktı”

BİR YIL SÜREN ISRARLI TAKİP

Buluştuğu kişiyi engellemesine rağmen rahatsız edilmeye devam ettiğini öne süren Pirinç, ısrarlı takibin farklı iletişim kanalları üzerinden bir yıl boyunca sürdüğünü iddia etti. Yaşadığı süreci anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Lokasyon güzel, şehir güzel, Paris'teyim. Yemekler güzel... Her şey çok güzeldi. Sonra herif sardı bana, sapık çıktı yani. Engelliyorum başka numaradan yazıyor, Instagram'dan yazıyor. Bela oldu başıma. Bir sene sürdü. Fransız adamın biriydi. Böyle bir kötü bir anım var. Benim gitmem lazım diyerek kaçtım. İlk trenle Almanya'da halamın yanına gittim. Ülkeyi terk ettim.