Serra Pirinç Fransa'daki buluşmanın ardından Almanya’ya kaçtı! “Her şey güzel gidiyordu herif sapık çıktı”
Oyuncu Serra Pirinç, katıldığı programda Fransa'da yaşadığı olumsuz deneyimi paylaştı. Paris'te buluştuğu kişinin kendisini rahatsız ettiğini belirten oyuncu, bir yıl süren takibin ardından Almanya'ya gitmek zorunda kaldığını aktardı.
Oyuncu Serra Pirinç, katıldığı bir dijital programda Fransa'da yaşadığı olumsuz bir deneyimi dile getirdi. Paris'te bir kişiyle yemeğe çıktığını belirten Pirinç, ilk etapta sorunsuz görünen görüşmenin kısa sürede rahatsız edici bir hal aldığını söyledi.
Görüştüğü kişinin tutumundan rahatsız olarak ortamı terk ettiğini aktaran oyuncu, yaşanan olayın ardından Fransa'da kalmayıp Almanya'daki yakınlarının yanına sığındığını belirtti.
BİR YIL SÜREN ISRARLI TAKİP
Buluştuğu kişiyi engellemesine rağmen rahatsız edilmeye devam ettiğini öne süren Pirinç, ısrarlı takibin farklı iletişim kanalları üzerinden bir yıl boyunca sürdüğünü iddia etti. Yaşadığı süreci anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Lokasyon güzel, şehir güzel, Paris'teyim. Yemekler güzel... Her şey çok güzeldi. Sonra herif sardı bana, sapık çıktı yani. Engelliyorum başka numaradan yazıyor, Instagram'dan yazıyor. Bela oldu başıma. Bir sene sürdü. Fransız adamın biriydi. Böyle bir kötü bir anım var. Benim gitmem lazım diyerek kaçtım. İlk trenle Almanya'da halamın yanına gittim. Ülkeyi terk ettim.
İLİŞKİ SÖYLEMLERİ VE BURÇ YORUMU
Programda özel hayatına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Pirinç, ilişkilerde tek taraflı çaba gösterilmesinin yıpratıcı olduğunu savundu. İkizler burcu olduğunu hatırlatan oyuncu, duygusal yapısı nedeniyle kendisini Balık burcu gibi hissettiğini de sözlerine ekledi.
MERAK EDİLENLER
Serra Pirinç Paris'te ne yaşadı?
Serra Pirinç, Paris'te buluştuğu bir kişinin kendisini rahatsız ettiğini ve engellemesine rağmen bir yıl boyunca takibi sürdürdüğünü açıklamıştır.
Serra Pirinç taciz iddiası sonrası ne yaptı?
Oyuncu, olayın hemen ardından ilk trenle Fransa'dan ayrılarak Almanya'ya, halasının yanına gittiğini ifade etmiştir.
YASAKLI MADDE SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Öte yandan oyuncu Serra Pirinç, yakın geçmişte adli bir soruşturmayla da gündeme gelmişti. Pirinç, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nisan 2026'da ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasaklı madde soruşturmasının yeni dalgasında adı geçen oyuncunun, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan saç ve kan analizleri sonucunda test sonuçları pozitif çıkmıştı.