Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor: Yalının kasası boş çıktı

Vefat eden birinin mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını hedefleyen bu hukuki süreç doğrultusunda, malvarlığının tespiti için yetkililer Servet Hanım'ın yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'na gitmiş. Keşifte Servet Hanım'ın kasası da açılmış ama içi bomboşmuş.

Kasadan ne para ne de mücevher çıkmış. Kardeşler, kasada olması gereken mücevher, kıymetli eşya ve diğer mal varlıklarının ortaya çıkarılması için hukuk mücadelelerini sürdürüyormuş. Bakalım Koçak Kardeşler'in, mirasla daha da dallanıp budaklanan yargı savaşı nasıl sonuçlanacak?"

MERAK EDİLENLER Servet Koçak ne zaman hayatını kaybetti? Servet Koçak, 10 Mayıs tarihinde 89 yaşında vefat etmiştir. Koçak ailesindeki hukuki süreç nasıl başladı? Naciye Koçak'ın annesini kardeşlerine haber vermeden defnetmesi üzerine kardeşler Recai ve Necati Koçak hukuki süreç başlatmıştır. Tereke tespiti davası nerede yürütüldü ve kasadan ne çıktı? Yetkililer Servet Koçak'ın yaşadığı Kara Todori Yalısı'nda inceleme yapmış, açılan kasadan hiçbir para veya mücevher çıkmamıştır.