Ali Öner ve Zeynep Atılgan'dan el ele AVM turu: "Yeni sezona hazırlanıyoruz"
Birliktelikleriyle adlarından söz ettiren Ali Öner ve Zeynep Atılgan çifti, Maslak'ta objektiflere takıldı. Romantik bir yemeğin ardından alışveriş turuna çıkan ikili, yaz tatilini tamamladıklarını ve yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Çiçeği burnunda çift Ali Öner ile Zeynep Atılgan, geçtiğimiz gün Maslak'taydı.
"YENİ SEZONA HAZIRLANIYORUZ"
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ikili, romantik bir yemeğin ardından el ele yürüyerek gazetecilerin objektifine takıldı.
Çift, yaz sezonunu dolu dolu geçirdiklerini belirterek, "Biraz tatil yaptık, sevdiklerimizle bol bol vakit geçirdik. Şimdi ise yeni sezona hazırlanıyoruz. Herkes gibi biz de özledik" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İlişkilerini kısa süre önce kamuoyuna duyuran Ali Öner ve Zeynep Atılgan, Bodrum Güvercinlik'te tatil yaparken objektiflere yansımıştı.
Gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran çiftin samimi halleri dikkat çekerken, Ali Öner'in sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmaması da kameralara yansımıştı.
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"
Bodrum tatilinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'nda görüntülenen ikili, ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtlamıştı.
Özel hayatı hakkında konuşmak istemeyen Zeynep Atılgan, "Her şey çok güzel" demekle yetinirken, birlikte rol aldıkları dizinin yeni sezonda da devam edeceğini açıklamıştı.