Ali Öner ve Zeynep Atılgan'dan el ele AVM turu: "Yeni sezona hazırlanıyoruz"

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Bodrum tatilinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'nda görüntülenen ikili, ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtlamıştı.

Özel hayatı hakkında konuşmak istemeyen Zeynep Atılgan, "Her şey çok güzel" demekle yetinirken, birlikte rol aldıkları dizinin yeni sezonda da devam edeceğini açıklamıştı.