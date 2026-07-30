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Ali Öner ve Zeynep Atılgan'dan el ele AVM turu: "Yeni sezona hazırlanıyoruz"

Birliktelikleriyle adlarından söz ettiren Ali Öner ve Zeynep Atılgan çifti, Maslak'ta objektiflere takıldı. Romantik bir yemeğin ardından alışveriş turuna çıkan ikili, yaz tatilini tamamladıklarını ve yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

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Ali Öner ve Zeynep Atılgan'dan el ele AVM turu: "Yeni sezona hazırlanıyoruz"

Çiçeği burnunda çift Ali Öner ile Zeynep Atılgan, geçtiğimiz gün Maslak'taydı.

Ali Öner ve Zeynep Atılgan çiftinin son görüntüsü (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Ali Öner ve Zeynep Atılgan çiftinin son görüntüsü (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"YENİ SEZONA HAZIRLANIYORUZ"

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ikili, romantik bir yemeğin ardından el ele yürüyerek gazetecilerin objektifine takıldı.

Çift, yaz sezonunu dolu dolu geçirdiklerini belirterek, "Biraz tatil yaptık, sevdiklerimizle bol bol vakit geçirdik. Şimdi ise yeni sezona hazırlanıyoruz. Herkes gibi biz de özledik" ifadelerini kullandı.

Ali Öner ve Zeynep Atılgan'dan el ele AVM turu: "Yeni sezona hazırlanıyoruz"-3

NE OLMUŞTU?

İlişkilerini kısa süre önce kamuoyuna duyuran Ali Öner ve Zeynep Atılgan, Bodrum Güvercinlik'te tatil yaparken objektiflere yansımıştı.

Gün boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran çiftin samimi halleri dikkat çekerken, Ali Öner'in sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmaması da kameralara yansımıştı.

Ali Öner ve Zeynep Atılgan'dan el ele AVM turu: "Yeni sezona hazırlanıyoruz"-4

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Bodrum tatilinin ardından Milas-Bodrum Havalimanı'nda görüntülenen ikili, ilişkileriyle ilgili soruları da yanıtlamıştı.

Özel hayatı hakkında konuşmak istemeyen Zeynep Atılgan, "Her şey çok güzel" demekle yetinirken, birlikte rol aldıkları dizinin yeni sezonda da devam edeceğini açıklamıştı.

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