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Galerisindeki 5. fotoğraf görenleri şaşırttı! Alişan o kareyi ilk kez paylaştı: Siyah önlüklü hali gündem oldu

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyada başlayan bir akıma katılarak ilkokul yıllarına ait çocukluk fotoğrafını paylaştı. Siyah önlüklü ve mikrofon başındaki haliyle dikkat çeken ünlü ismin nostaljik paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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Galerisindeki 5. fotoğraf görenleri şaşırttı! Alişan o kareyi ilk kez paylaştı: Siyah önlüklü hali gündem oldu

"Aynalı Tahir" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan, arabesk ve Türk halk müziğinin sevilen ismi Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

(Görseller Alişan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)(Görseller Alişan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)
2018 yılında oyuncu Buse Varol ile hayatını birleştiren ve Burak ile Eliz adında iki çocuğu bulunan ünlü şarkıcı, sosyal medyadaki son akıma kayıtsız kalmadı.

Galerisindeki 5. fotoğraf görenleri şaşırttı! Alişan o kareyi ilk kez paylaştı: Siyah önlüklü hali gündem oldu-3

"GALERİNDEKİ 5. FOTOĞRAF" AKIMINA KATILDI

Sosyal medyada popüler olan "Galerindeki 5. fotoğrafın ne anlatıyor?" şablonunu kullanan Alişan, çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Galerisindeki 5. fotoğraf görenleri şaşırttı! Alişan o kareyi ilk kez paylaştı: Siyah önlüklü hali gündem oldu-4

Fotoğrafta siyah ilkokul önlüğüyle, okul müsameresinde mikrofon karşısında şarkı söylediği görülen Alişan'ın yan tarafında ise saz çalan öğretmeni yer alıyor. Müzik hayatına henüz küçük yaşlarda adım attığının belgesi niteliğindeki kare, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Galerisindeki 5. fotoğraf görenleri şaşırttı! Alişan o kareyi ilk kez paylaştı: Siyah önlüklü hali gündem oldu-5

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Alişan sosyal medyada hangi fotoğrafı paylaştı?

Alişan, sosyal medyada başlayan bir akıma katılarak ilkokul yıllarında okul müsameresinde mikrofon başında şarkı söylerken çekilen nostaljik bir fotoğrafını paylaştı.

Alişan'ın paylaştığı fotoğrafta ne var?

Fotoğrafta siyah ilkokul önlüğü giyen Alişan mikrofon karşısında şarkı söylerken, yanında saz çalan bir kişi ve arkasında okul arkadaşları yer almaktadır.

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