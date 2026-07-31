"Aynalı Tahir" ve "Cennet Mahallesi" gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan, arabesk ve Türk halk müziğinin sevilen ismi Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

(Görseller Alişan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile hayatını birleştiren ve Burak ile Eliz adında iki çocuğu bulunan ünlü şarkıcı, sosyal medyadaki son akıma kayıtsız kalmadı.