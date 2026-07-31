Türkiye tutkusundan vazgeçmiyor! İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni yine Antalya'da: Hamamda kese köpük yaptırdı!
Dünyaca ünlü İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, ailesiyle birlikte yeniden Antalya'ya geldi. Türk hamamında kese köpük yaptıran ünlü isim, Türk mutfağının lezzetlerini deneyimledi.
Dünyaca ünlü İtalyan moda ikonu Chiara Ferragni, tatil tercihi olarak yeniden Türkiye'yi seçti. İki çocuğu, kız kardeşi Francesca Ferragni ve yeğenleriyle birlikte Antalya'ya gelen ünlü isim, Akdeniz kıyılarında ailesiyle birlikte vakit geçiriyor.
Gündüz saatlerini çocuklarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkararak geçiren Ferragni, tatil programında Türk kültürüne dair deneyimlere de yer veriyor.
TÜRK HAMAMI VE TÜRK MUTFAĞI DENEYİMİ
Antalya tatili kapsamında geleneksel dokunuşları tercih eden İtalyan moda ikonu, Türk hamamını ziyaret etti. Hamamda kese ve köpük bakımı yaptıran Ferragni, bu anlarıyla tatiline farklı bir deneyim ekledi.
Ünlü isim, gündüz deniz keyfinin ardından akşam saatlerinde ise Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerini deneyimliyor.
ANTALYA'YA İKİNCİ KEZ GELDİ
Türkiye'nin tatil merkezlerine olan ilgisini daha önce de dile getiren Chiara Ferragni, geçtiğimiz yaz sezonunda da Akdeniz bölgesini tercih etmişti. Türkiye'deki deniz ve konaklama imkanlarından övgüyle bahseden dünyaca ünlü stil ikonu, Antalya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşmıştı.