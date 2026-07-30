Rober Hatemo’nun çocukluk travması! "Babam çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu!"
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, yıllardır kurtulamadığı tırnak yeme alışkanlığının altından çıkan çocukluk travmasını açıkladı. Babasının çocukken kendisine gösterdiği sert tepkiyi anlatan ünlü şarkıcının itirafı dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, bu kez hit şarkılarıyla değil, çocukluğunda iz bırakan sarsıcı bir itirafla gündeme geldi. Katıldığı YouTube programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, yıllardır bir türlü yenemediği tırnak yeme alışkanlığının perde arkasındaki acı travmayı ilk kez paylaştı.
Emel Özuğur'un yayınında hayatındaki pek çok sorunu çözdüğünü ancak tırnak yeme problemini bir türlü aşamadığını belirten Hatemo, geçmişe döndüğünde babasıyla yaşadığı o anın hafızasında yeniden canlandığını söyledi.
"ONURUM KIRILDI"
Çocukken tırnak yediği sırada babasının kendisine gösterdiği sert tepkiyi anlatan ünlü şarkıcı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum, bir tırnak yemeyi yok edemedim. Geçen 'Niye yapamadım?' diye düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı.
"SAHNEYE ÇIKMAMI İSTEMİYORDU"
Açıklamalarında babasının müziğe ve sahneye bakış açısına da değinen Hatemo, babasının hayattayken sahneye çıkmasını istemediğini söyledi:
Babam sahneye çıkmamı istemiyordu. Vefatından sonra işler yağmaya başladı. Tabii kırkı çıkmadan sahneye çıkmadım. 'Benim babam ölmüş, sahneye mi çıkacağım?' Bana çok saçma geliyor, öyle bir şey yapamam.
"MEZARLIĞA GİDERKEN İŞ TEKLİFİ GELDİ"
Hatemo, babasının vefat ettiği gün bile iş teklifi aldığını belirterek, "Aylardır iş gelmiyordu. Mezarlığa giderken teklif geldi. Sonrasında her gün bir seviye yukarı çıktım. Babam enerjimi kesiyordu." sözleriyle dikkat çekti.
90'LARDAN BUGÜNE UZANAN MÜZİK KARİYERİ
Uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddetin izlerini yıllardır taşıdığını sarsıcı bir dille anlatan Rober Hatemo, 1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına damga vurmuştu. "Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Tanrım" ve "Giden Candan Gidiyor" gibi unutulmaz eserlere imza atan usta popçu, günümüzde de aktif konser maratonuna ve projelerine hız kesmeden devam ediyor.
MERAK EDİLENLER
Rober Hatemo tırnak yeme alışkanlığı hakkında ne söyledi?
Rober Hatemo, çocukken tırnak yediği için babasının çorabını çıkarıp ayağını ağzına soktuğunu ve "Bunları da ye" diyerek onurunu kırdığını ifade etmiştir.
Rober Hatemo müzik dünyasına ne zaman adım attı?
Rober Hatemo, 1997 yılında çıkardığı "Esmer" albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır.
Rober Hatemo'nun en bilinen şarkıları hangileridir?
"Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Aşksız Prens", "Tanrım" ve "Giden Candan Gidiyor" en popüler şarkıları arasındadır.