Babam sahneye çıkmamı istemiyordu. Vefatından sonra işler yağmaya başladı. Tabii kırkı çıkmadan sahneye çıkmadım. 'Benim babam ölmüş, sahneye mi çıkacağım?' Bana çok saçma geliyor, öyle bir şey yapamam.

Hatemo, babasının vefat ettiği gün bile iş teklifi aldığını belirterek, "Aylardır iş gelmiyordu. Mezarlığa giderken teklif geldi. Sonrasında her gün bir seviye yukarı çıktım. Babam enerjimi kesiyordu." sözleriyle dikkat çekti.

90'LARDAN BUGÜNE UZANAN MÜZİK KARİYERİ

Uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddetin izlerini yıllardır taşıdığını sarsıcı bir dille anlatan Rober Hatemo, 1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına damga vurmuştu. "Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Tanrım" ve "Giden Candan Gidiyor" gibi unutulmaz eserlere imza atan usta popçu, günümüzde de aktif konser maratonuna ve projelerine hız kesmeden devam ediyor.