İdo Tatlıses'ten tebessüm ettiren Ayel açıklaması: “Dedesine çekmiş”

Müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan İdo Tatlıses, hem projeleri hem de aile hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşi Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, dinleyicileriyle buluşturacağı yeni çalışmasının heyecanını yaşarken evdeki müzikal atmosferden de bahsetti.

(Görseller İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin Instagram hesabından alınmıştır.) "YENİLİK HER ZAMAN İYİDİR" Yakında "Yıkılmayız Öyle" isimli yeni şarkısını yayınlayacak olan İdo Tatlıses, dinleyicilerinin karşısına farklı bir konseptle çıkacağını belirtti. Müzikal tarzında ve sahne performansında değişime gittiğini ifade eden Tatlıses, "Yeni İdo, yeni sahne ve yeni bir tarzla geliyoruz. Hayatımda bugüne kadar her yenilikte güzel şeyler oldu. Yenilik her zaman iyidir" dedi.