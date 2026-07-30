İdo Tatlıses'ten tebessüm ettiren Ayel açıklaması: “Dedesine çekmiş”
Müzik kariyerinde yeni bir döneme adım atan İdo Tatlıses, aile hayatı ve oğlu Ayel ile ilgili dikkat çeken detayları paylaştı. Minik Ayel'in ritim ve müzik tutkusunu anlatan ünlü isim, oğlunun yeteneğini dedesi İbrahim Tatlıses'e benzetti.
Müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan İdo Tatlıses, hem projeleri hem de aile hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşi Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, dinleyicileriyle buluşturacağı yeni çalışmasının heyecanını yaşarken evdeki müzikal atmosferden de bahsetti.
"YENİLİK HER ZAMAN İYİDİR"
Yakında "Yıkılmayız Öyle" isimli yeni şarkısını yayınlayacak olan İdo Tatlıses, dinleyicilerinin karşısına farklı bir konseptle çıkacağını belirtti. Müzikal tarzında ve sahne performansında değişime gittiğini ifade eden Tatlıses, "Yeni İdo, yeni sahne ve yeni bir tarzla geliyoruz. Hayatımda bugüne kadar her yenilikte güzel şeyler oldu. Yenilik her zaman iyidir" dedi.
OĞLU AYEL'İN MÜZİĞE İLGİSİ
Evdeki günlük yaşantısına ve oğlu Ayel'in gelişimine dair detaylar da veren Tatlıses, minik Ayel'in küçük yaşta müziğe karşı gösterdiği ilgiye değindi. Oğlunun ritim ve melodiye olan merakını tebessüm ettiren ifadelerle aktaran ünlü isim, oğlu Ayel'in müziğe ilgisi için de "Dedesine çekmiş herhalde" yorumunu yaptı.
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İdo Tatlıses'in yeni şarkısının adı nedir?
İdo Tatlıses'in müzikseverlerle buluşturmaya hazırlandığı yeni şarkısının adı "Yıkılmayız Öyle"dir.
İdo Tatlıses oğlu Ayel hakkında ne dedi?
İdo Tatlıses, oğlu Ayel'in müziğe olan ilgisi hakkında "Dedesine çekmiş herhalde" ifadesini kullanmıştır.
İdo Tatlıses'in eşi kimdir?
İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlidir.