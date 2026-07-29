Kameraları görünce kaçmadı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz beyazlayan saçlarıyla ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle Türk televizyon tarihine damga vuran Necati Şaşmaz, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından bir açık hava etkinliğinde beyazlayan saçları ve doğal görünümüyle objektiflere takıldı.
Türk televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu. Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, bu kez yeni bir projeyle değil, kameralara yansıyan son haliyle adından söz ettirdi.
Necati Şaşmaz aklaşan saçlarıyla görüntülendi
AKLAŞAN SAÇLARI VE SAMİMİ TAVIRLARI GÜNDEM OLDU
Kurtlar Vadisi serisinin sona ermesiyle birlikte gözlerden uzak, sakin bir yaşam tercih eden ünlü oyuncunun zaman zaman basına yansıyan görüntüleri hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son olarak katıldığı açık hava etkinliğinde sade bir kombin tercih eden 50'li yaşlarındaki ünlü sanatçının, özellikle aklaşan saçları dikkat çekti.
Etkinlik boyunca sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Necati Şaşmaz, hayranlarının fotoğraf çektirme taleplerini kırmayarak samimi tavır sergiledi.
TURİZM SEKTÖRÜNDEN OYUNCULUĞA
Necati Şaşmaz, kariyerine ilk olarak ekran önünde başlamayı planlamıyordu. Turizm sektöründe çalıştığı dönemde usta yönetmen Osman Sınav ile yollarının kesişmesi, hayatının dönüm noktası oldu.
2003 yılında yayın hayatına başlayan "Kurtlar Vadisi" dizisinde Polat Alemdar rolünü üstlenen Şaşmaz, kısa sürede Türkiye'nin en tanınan ve takip edilen oyuncularından biri haline geldi.
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Necati Şaşmaz kaç yaşındadır?
15 Aralık 1971 doğumlu olan Necati Şaşmaz, 54 yaşındadır.
Necati Şaşmaz oyunculuğa nasıl başladı?
Turizm sektöründe çalışırken yönetmen Osman Sınav ile tanışması sonucu 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar rolünü üstlenerek oyunculuğa adım atmıştır.
Necati Şaşmaz son haliyle nerede görüntülendi?
Ünlü oyuncu, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra katıldığı bir açık hava etkinliğinde sade tarzı ve beyazlayan saçlarıyla görüntülenmiştir.