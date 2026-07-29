Kameraları görünce kaçmadı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz beyazlayan saçlarıyla ortaya çıktı

Türk televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu. Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, bu kez yeni bir projeyle değil, kameralara yansıyan son haliyle adından söz ettirdi.