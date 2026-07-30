Oscar ödüllü Glen Hansard'ın vefatından önceki son saatleri ortaya çıktı! Bardan çıktıktan 3 kilometre sonra...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren Oscar ödüllü İrlandalı müzisyen ve oyuncu Glen Hansard'ın acı olaydan önceki son saatleri ortaya çıktı. Başkent Dublin'de geleneksel müzik gecesine katılan sanatçının bardan ayrıldıktan kısa süre sonra kaza yaptığı öğrenildi.
"Once" filmiyle En İyi Özgün Şarkı Oscar'ını kazanarak adını müzik tarihine yazdıran 56 yaşındaki İrlandalı müzisyen ve oyuncu Glen Hansard'ın İrlanda'nın başkenti Dublin'de geçirdiği motosiklet kazası sevenlerini yasa boğdu. Yaşamını yitiren sanatçının son saatlerini nasıl geçirdiği ve nereye gittiği de ortaya çıktı.
KUTLAMA GECESİNDEN ACI HABERE
The Irish Times'ın aktardığı bilgilere göre Glen Hansard, sabaha doğru 04.30 sularında meydana gelen kazadan hemen önce "Wren's Nest" adlı mekandaydı. Salı akşamları düzenlenen geleneksel İrlanda müziği geceleri nedeniyle bu bara düzenli olarak gittiği öğrenilen sanatçı, o gece Mayo County futbol takımının şampiyonluk kutlamasına da eşlik etti.
BARDAN AYRILDIKTAN 3 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI
Müzik ve sohbetle geçen gecenin sonunda motosikletine binen Hansard, Lower Road güzergahı üzerinden batı yönüne doğru yola çıktı. Ancak ünlü müzisyen, bardan yaklaşık üç kilometre uzaklaştıktan sonra kaza yaptı.
Tek araçlı gerçekleşen kaza sonrası adli makamlarca cezai bir soruşturma açılmayacağı belirtilirken, polisin kazanın oluş nedenini belirlemek üzere teknik incelemesini sürdürdüğü ifade edildi. Kesin ölüm sebebi ise yapılacak toksikoloji testleri ve otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.
Finlandiyalı şair Maire Saaritsa ile evli olan ve 2022 yılında baba olma sevinci yaşayan Hansard, arkasında 3 yaşında bir çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktı.
MERAK EDİLENLER
Glen Hansard kazadan hemen önce neredeydi?
Glen Hansard, kazadan hemen önce Dublin'deki Wren's Nest adlı barda geleneksel İrlanda müziği gecesine ve şampiyonluk kutlamasına katılmıştır.
Glen Hansard kazayı nerede ve saat kaçta yaptı?
Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sularında Dublin'de, bardan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Lower Road üzerinde gerçekleşmiştir.
Glen Hansard hakkında cezai soruşturma açılacak mı?
Kazanın tek araçlı olması nedeniyle cezai soruşturma açılmayacağı, ancak kazanın nedenini belirlemek için otopsi ve toksikoloji testlerini kapsayan bir inceleme yapılacağı açıklanmıştır.