Eda Erol oğlu Baran'ın yüzünü ilk kez gösterdi: Esra Erol'dan duygulandıran yorum
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğlu Baran'ın yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören karelere Esra Erol da nazar boncuğu emojili yorumu ile kayıtsız kalmadı.
atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, ağustos ayında pilot Ekrem Karaçayır ile Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.
"MERHABA BEN BARAN"
Eda Erol, son paylaşımında oğlunun yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Minik Baran'ın fotoğraflarını "Merhaba ben Baran" notuyla yayımlayan Erol'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
ESRA EROL'DAN NAZAR BONCUĞU
Yeğeninin paylaşımına kayıtsız kalamayan Esra Erol da gönderiye "Oyy" yorumunu yaparak nazar boncuğu emojileri ekledi.
Minik Baran'ın kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri aileye mutluluk dileklerini ileten çok sayıda yorum yaptı.
İLK ANNELİK HEYECANI
Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erol, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alarak annelik heyecanı yaşamıştı.
Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Eda Erol, daha önce yaptığı açıklamada, "Kalbimiz biraz daha büyüdü. Bu minik mucize sizce kız mı erkek mi? Tahminlerinizi merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
SUDA DOĞUM TERCİHİ
Çift, aile arasında düzenledikleri cinsiyet partisinde erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.
Suda doğum yapan Eda Erol, dünyaya gelen oğluna Baran adını verdiğini açıklamıştı.