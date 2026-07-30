Eda Erol oğlu Baran'ın yüzünü ilk kez gösterdi: Esra Erol'dan duygulandıran yorum

İLK ANNELİK HEYECANI

Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Erol, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alarak annelik heyecanı yaşamıştı.

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Eda Erol, daha önce yaptığı açıklamada, "Kalbimiz biraz daha büyüdü. Bu minik mucize sizce kız mı erkek mi? Tahminlerinizi merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.