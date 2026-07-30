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Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve oğullarıyla tekne tatilinde: Mavi turda aile saadeti!

2018 yılında evlenen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, iki erkek çocuklarıyla birlikte çıktıkları mavi turda yorgunluk atıyor. Ünlü teknik adamın kalpli ve nazar boncuklu emojiyle paylaştığı aile pozu kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve oğullarıyla tekne tatilinde: Mavi turda aile saadeti!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, yoğun geçen futbol sezonunun ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı. Eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocuklarıyla zaman geçiren Turan, mutlu aile yaşantısından kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

(Görseller Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)(Görseller Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

2018 yılında hayatlarını birleştiren Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, mutlu evliliklerinin yanı sıra oğullarıyla yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettiriyor. Aile pozlarıyla binlerce beğeni toplayan ünlü çiften bir paylaşım daha geldi.

Turan çifti oğullarıyla teknede poz verdi.Turan çifti oğullarıyla teknede poz verdi.

ARDA TURAN'IN AİLE SAADETİ

Sezonun stresini geride bırakmak isteyen Arda Turan, eşi ve çocuklarıyla çıktığı tatilden sevgi dolu bir aile karesi paylaştı. Teknede çekilen özçekimde Arda Turan'ın neşeli halleri, Aslıhan Doğan Turan'ın siyah güneş gözlükleriyle verdiği şık poz ve çocukların gülümseyen yüzleri dikkat çekti.

Fotoğrafa eklenen kalp ve nazar boncuğu emojileriyle paylaşılan bu kare, takipçilerinden kısa sürede yoğun beğeni topladı.

Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve oğullarıyla tekne tatilinde: Mavi turda aile saadeti!-4

MERAK EDİLENLER

Arda Turan hangi takımı çalıştırmaktadır?

Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan ne zaman evlendi?

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan 2018 yılında evlenmiştir.

Arda Turan'ın tatil fotoğrafında kimler var?

Fotoğrafta Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ve iki erkek çocuğu yer almaktadır.

Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve oğullarıyla tekne tatilinde: Mavi turda aile saadeti!-5

Saha kenarındaki yoğun temposuna tatil arası veren teknik direktör Arda Turan'ın ailesiyle paylaştığı bu samimi kareler, hem spor hem de magazin dünyasında ilgiyle karşılandı.

Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve oğullarıyla tekne tatilinde: Mavi turda aile saadeti!-6

Aile Bilgileri
Aile Üyesi
Adı Soyadı
Detay / Tarih
Eşi
Aslıhan Doğan Turan
11 Mart 2018 tarihinde evlendiler.
Büyük Oğlu
Hamza Arda Turan
2018 yılında dünyaya geldi.
Küçük Oğlu
Asil Aslan Turan
2020 yılında dünyaya geldi.
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