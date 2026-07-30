Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve oğullarıyla tekne tatilinde: Mavi turda aile saadeti!

(Görseller Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

2018 yılında hayatlarını birleştiren Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, mutlu evliliklerinin yanı sıra oğullarıyla yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettiriyor. Aile pozlarıyla binlerce beğeni toplayan ünlü çiften bir paylaşım daha geldi.