Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve oğullarıyla tekne tatilinde: Mavi turda aile saadeti!
2018 yılında evlenen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, iki erkek çocuklarıyla birlikte çıktıkları mavi turda yorgunluk atıyor. Ünlü teknik adamın kalpli ve nazar boncuklu emojiyle paylaştığı aile pozu kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, yoğun geçen futbol sezonunun ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı. Eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocuklarıyla zaman geçiren Turan, mutlu aile yaşantısından kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.
2018 yılında hayatlarını birleştiren Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, mutlu evliliklerinin yanı sıra oğullarıyla yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adlarından söz ettiriyor. Aile pozlarıyla binlerce beğeni toplayan ünlü çiften bir paylaşım daha geldi.
ARDA TURAN'IN AİLE SAADETİ
Sezonun stresini geride bırakmak isteyen Arda Turan, eşi ve çocuklarıyla çıktığı tatilden sevgi dolu bir aile karesi paylaştı. Teknede çekilen özçekimde Arda Turan'ın neşeli halleri, Aslıhan Doğan Turan'ın siyah güneş gözlükleriyle verdiği şık poz ve çocukların gülümseyen yüzleri dikkat çekti.
Fotoğrafa eklenen kalp ve nazar boncuğu emojileriyle paylaşılan bu kare, takipçilerinden kısa sürede yoğun beğeni topladı.
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Arda Turan hangi takımı çalıştırmaktadır?
Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapmaktadır.
Arda Turan ve Aslıhan Doğan ne zaman evlendi?
Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan 2018 yılında evlenmiştir.
Arda Turan'ın tatil fotoğrafında kimler var?
Fotoğrafta Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ve iki erkek çocuğu yer almaktadır.
Saha kenarındaki yoğun temposuna tatil arası veren teknik direktör Arda Turan'ın ailesiyle paylaştığı bu samimi kareler, hem spor hem de magazin dünyasında ilgiyle karşılandı.