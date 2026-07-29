Yıldız futbolcuların eşleri Boğaz'da buluştu: Teknede renkli doğum günü

YILDIZ ŞEKLİNDE PASTA

Demirbay, yıldız şeklindeki pastayı görünce hem şaşırdı, hem de çok mutlu oldu. Neguesha, bir ara dans edip arkadaşlarına koreografi de öğretti. Yakın arkadaşlar, tatil programları yaparak günü tamamladı.