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Yıldız futbolcuların eşleri Boğaz'da buluştu: Teknede renkli doğum günü

Süper Lig yıldızlarının eşleri Fanny Neguesha, Melina Demirbay, Evelyn Selke ve Aylin Betül Ayhan, kiraladıkları özel tekneyle Boğaz turuna çıktı. Gün boyu denizin ve sohbetin tadını çıkaran yakın arkadaşlar, Melina Demirbay'a yıldız şeklindeki pastayla unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı tur, yeni tatil planlarıyla sona erdi.

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Yıldız futbolcuların eşleri Boğaz'da buluştu: Teknede renkli doğum günü

Ünlü futbolcuların eşlerinin arasından su sızmıyor.

Ünlü futbolcuların eşleri (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)Ünlü futbolcuların eşleri (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.)

ÖZEL TEKNEYLE BOĞAZ TURU

Galatasaray'ın yıldız ismi Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, Kasımpaşa'da oynayan Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay, Başakşehirli futbolcu Davie Selke'nin eşi Evelyn Selke ve Galatasaray'da oynayan Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan, önceki gün özel bir tekne tutup Boğaz turu yaptı.

Yıldız futbolcuların eşleri Boğaz'da buluştu: Teknede renkli doğum günü-3

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre gün boyu denizde keyif yapan eşler, sohbet edip eğlendi. Daha sonra Fanny Neguesha, elinde pastayla gelip Melina Demirbay'a doğum günü sürprizi yaptı.

Yıldız futbolcuların eşleri Boğaz'da buluştu: Teknede renkli doğum günü-4

YILDIZ ŞEKLİNDE PASTA

Demirbay, yıldız şeklindeki pastayı görünce hem şaşırdı, hem de çok mutlu oldu. Neguesha, bir ara dans edip arkadaşlarına koreografi de öğretti. Yakın arkadaşlar, tatil programları yaparak günü tamamladı.

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