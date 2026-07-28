Barış Arduç'un Paris yatırımı iddiası: 500 bin Euro'luk daireyi kızı Jan Asya için aldığı öne sürüldü

İddiaya göre Gupse Özay ile evli olan ve 4 yaşındaki kızı Jan Asya'nın geleceği için uzun vadeli yatırım planları yapan Arduç, Paris'in gözde semtlerinden birinde 500 bin Euro değerinde 1+1 daire satın aldı. Oyuncunun, söz konusu daireyi internet üzerinden kiraya vererek değerlendirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre, gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Arduç, bu kez rotasını Fransa'nın başkenti Paris'e çevirdi.

Barış Arduç ve kızı Jan Asya

UZUN VADELİ PLANIN PARÇASI

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Kızımın gözünde parlarsam bana yeter" sözleriyle dikkat çeken Arduç'un, bu yatırım hamlesini hem kişisel servetini çeşitlendirmek hem de kızının geleceğine katkı sağlayacak uzun vadeli bir planın parçası olarak gerçekleştirdiği iddia edildi.

İzmir'de de yazlığı bulunan oyuncunun, yaz aylarını burada geçirdiği, Paris'teki evini ise kısa dönem kiralama yöntemiyle gelir elde etmek amacıyla kullanmayı planladığı belirtildi.