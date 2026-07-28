Barış Arduç'un Paris yatırımı iddiası: 500 bin Euro'luk daireyi kızı Jan Asya için aldığı öne sürüldü
Oyuncu Barış Arduç'un, kızı Jan Asya'nın geleceğini güvence altına almak amacıyla Paris'te 500 bin Euro değerinde 1+1 daire satın aldığı iddia edildi. Arduç'un, yeni gayrimenkulünü internet üzerinden kiraya vererek pasif gelir elde etmeyi planladığı öne sürüldü.
Oyuncu Barış Arduç'un yatırımlarını yurt dışına taşıdığı iddia edildi.
500 BİN EURO'LUK 1+1 DAİRE
Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre, gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Arduç, bu kez rotasını Fransa'nın başkenti Paris'e çevirdi.
İddiaya göre Gupse Özay ile evli olan ve 4 yaşındaki kızı Jan Asya'nın geleceği için uzun vadeli yatırım planları yapan Arduç, Paris'in gözde semtlerinden birinde 500 bin Euro değerinde 1+1 daire satın aldı. Oyuncunun, söz konusu daireyi internet üzerinden kiraya vererek değerlendirmeyi hedeflediği öne sürüldü.
UZUN VADELİ PLANIN PARÇASI
Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Kızımın gözünde parlarsam bana yeter" sözleriyle dikkat çeken Arduç'un, bu yatırım hamlesini hem kişisel servetini çeşitlendirmek hem de kızının geleceğine katkı sağlayacak uzun vadeli bir planın parçası olarak gerçekleştirdiği iddia edildi.
İzmir'de de yazlığı bulunan oyuncunun, yaz aylarını burada geçirdiği, Paris'teki evini ise kısa dönem kiralama yöntemiyle gelir elde etmek amacıyla kullanmayı planladığı belirtildi.
ÜNLÜLERİN GAYRİMENKUL ŞEHRİ: PARİS
Öte yandan Paris, son yıllarda Türk ünlü isimlerin gayrimenkul yatırımları için tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor.
Daha önce Tuba Büyüküstün, Kıvanç Tatlıtuğ ve Okan Bayülgen'in de Fransa'nın başkentinde ev sahibi olduğu yönünde haberler gündeme gelmişti. Barış Arduç'un Paris yatırımı da şimdilik iddia olarak magazin kulislerinde konuşuluyor.