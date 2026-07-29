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77’lik Semiramis Pekkan'dan makyaj videosu! Adım adım güzellik...

Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, makyaj hazırlığı sırasında çekilen görüntülerini paylaştı. 77 yaşındaki ünlü sanatçının yüzüne yaptırdığı sade dokunuşlar, hafif makyaj tercihi ve zarafeti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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77’lik Semiramis Pekkan'dan makyaj videosu! Adım adım güzellik...

Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, makyaj hazırlığı sırasında çekilen görüntülerini yayınlayarak 77 yaşındaki doğal görünümü ve zarafetiyle dikkat çekti.

(Fotoğraflar Semiramis Pekkan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Semiramis Pekkan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Semiramis Pekkan, makyaj hazırlığı sırasında çekilen görüntülerini takipçileriyle buluşturdu. Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi olan 77 yaşındaki sanatçı, kamera karşısına geçerek yüzüne yapılan dokunuşları adım adım yayınladı.

Kamera karşısında makyaj yaptırdığı anları paylaşan ünlü sanatçının son hali kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

77’lik Semiramis Pekkan'dan makyaj videosu! Adım adım güzellik...-3

HAFİF MAKYAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

77 yaşındaki Semiramis Pekkan, hazırlık sürecinde abartıdan uzak, sade dokunuşları tercih etti. Yüzüne uygulanan hafif makyajla doğal görünümünü muhafaza eden Pekkan, zarafeti ve enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı.

Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan.Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan.

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÖRÜNÜM

Ablası Ajda Pekkan gibi yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettiren Semiramis Pekkan, son paylaşımıyla bir kez daha odak noktası oldu. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü sanatçının görünümüne yönelik değerlendirmelerde bulunarak sade makyajıyla son derece şık ve zarif göründüğünü ifade etti.

77’lik Semiramis Pekkan'dan makyaj videosu! Adım adım güzellik...-5

MERAK EDİLENLER

Semiramis Pekkan kaç yaşındadır?

Semiramis Pekkan 77 yaşındadır.

Semiramis Pekkan kimin kardeşidir?

Semiramis Pekkan, Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşidir.

Semiramis Pekkan sosyal medyada ne paylaştı?

Semiramis Pekkan, makyaj hazırlığı sırasında çekilen doğal ve sade görüntülerini takipçileriyle paylaşmıştır.

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