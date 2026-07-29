77’lik Semiramis Pekkan'dan makyaj videosu! Adım adım güzellik...

Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan.

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÖRÜNÜM

Ablası Ajda Pekkan gibi yıllara meydan okuyan görünümüyle adından söz ettiren Semiramis Pekkan, son paylaşımıyla bir kez daha odak noktası oldu. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü sanatçının görünümüne yönelik değerlendirmelerde bulunarak sade makyajıyla son derece şık ve zarif göründüğünü ifade etti.