Bebeğinin yüzünü gizleyince linç yedi! Tepkilere yanıt veren Begüm Öner’den ikinci çocuk itirafı

2015 yılında Ceyhun Fersoy ile evlenen ve yakın zamanda kızı Karya'yı kucağına alan ünlü oyuncu Begüm Öner, katıldığı YouTube programında sosyal medyada yaşadığı baskıyı anlattı. Kızlarının yüzünü paylaşmadıkları için tepki gördüklerini belirten Öner, "Bu yüzden linçleniyoruz ama daha çok küçük. Belki birkaç ay sonra fikrimiz değişir" dedi.