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Bebeğinin yüzünü gizleyince linç yedi! Tepkilere yanıt veren Begüm Öner’den ikinci çocuk itirafı

Ünlü oyuncu Begüm Öner, katıldığı bir YouTube programında kızı Karya'nın yüzünü sosyal mecrada paylaşmadıkları için linç edildiklerini söyledi. Öner, gösterilen tepkilere yanıt verirken merak edilen ikinci çocuk konusuna da açıklık getirdi.

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Bebeğinin yüzünü gizleyince linç yedi! Tepkilere yanıt veren Begüm Öner’den ikinci çocuk itirafı

2015 yılında Ceyhun Fersoy ile evlenen ve yakın zamanda kızı Karya'yı kucağına alan ünlü oyuncu Begüm Öner, katıldığı YouTube programında sosyal medyada yaşadığı baskıyı anlattı. Kızlarının yüzünü paylaşmadıkları için tepki gördüklerini belirten Öner, "Bu yüzden linçleniyoruz ama daha çok küçük. Belki birkaç ay sonra fikrimiz değişir" dedi.

(Görseller Begüm Öner'in Instagram hesabından alınmıştır.)(Görseller Begüm Öner'in Instagram hesabından alınmıştır.)

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN TARİH VERDİ!

Eşi Ceyhun Fersoy ile kızları Karya'nın bakımını birlikte üstlendiklerini söyleyen güzel oyuncu, merak edilen ikinci bebek sorusunu da yanıtsız bırakmadı. Öner, "İkinci çocuğa iki sene sonra yeniden bakalım diye konuştuk" ifadelerini kullandı.

Bebeğinin yüzünü gizleyince linç yedi! Tepkilere yanıt veren Begüm Öner’den ikinci çocuk itirafı-3

"HAYATIMIZIN EN GÜZEL MERHABASI"

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp evlenen ünlü çift, evliliklerinin 10. yılında anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Öner, kızının doğumunu "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle paylaşmıştı.

Bebeğinin yüzünü gizleyince linç yedi! Tepkilere yanıt veren Begüm Öner’den ikinci çocuk itirafı-4

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Begüm Öner kızının yüzünü neden göstermiyor?

Begüm Öner, kızının henüz çok küçük olması nedeniyle yüzünü göstermediklerini ve bu durum yüzünden linç edildiklerini ifade etmiştir.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy ne zaman evlendi?

Çift, birlikte rol aldıkları dizide başlayan birlikteliklerini 2015 yılında evlilikle taçlandırmıştır.

Begüm Öner'in kızının adı nedir?

Ünlü çift kızlarına Karya adını vermiştir.

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