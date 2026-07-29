Bebeğinin yüzünü gizleyince linç yedi! Tepkilere yanıt veren Begüm Öner’den ikinci çocuk itirafı
Ünlü oyuncu Begüm Öner, katıldığı bir YouTube programında kızı Karya'nın yüzünü sosyal mecrada paylaşmadıkları için linç edildiklerini söyledi. Öner, gösterilen tepkilere yanıt verirken merak edilen ikinci çocuk konusuna da açıklık getirdi.
2015 yılında Ceyhun Fersoy ile evlenen ve yakın zamanda kızı Karya'yı kucağına alan ünlü oyuncu Begüm Öner, katıldığı YouTube programında sosyal medyada yaşadığı baskıyı anlattı. Kızlarının yüzünü paylaşmadıkları için tepki gördüklerini belirten Öner, "Bu yüzden linçleniyoruz ama daha çok küçük. Belki birkaç ay sonra fikrimiz değişir" dedi.
İKİNCİ ÇOCUK İÇİN TARİH VERDİ!
Eşi Ceyhun Fersoy ile kızları Karya'nın bakımını birlikte üstlendiklerini söyleyen güzel oyuncu, merak edilen ikinci bebek sorusunu da yanıtsız bırakmadı. Öner, "İkinci çocuğa iki sene sonra yeniden bakalım diye konuştuk" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMIZIN EN GÜZEL MERHABASI"
Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp evlenen ünlü çift, evliliklerinin 10. yılında anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Öner, kızının doğumunu "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle paylaşmıştı.