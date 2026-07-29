Lüks saat devine İstanbul’da 870 bin Euro’luk siber dolandırıcılık

Pharrell Williams (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

870 BİN 500 EURO PARA AKTARIMI

E-posta adresini hackleyen Uğur A., genel müdür gibi davranarak şirket çalışanlarına hesabına para göndermesini talep etti.

Armağan Yılmaz'ın haberine göre bunun üzerine çalışanlar Uğur A.'nın hesabına 870 bin 500 Euro (45 milyon TL) para gönderdi.