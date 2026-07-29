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Lüks saat devine İstanbul’da 870 bin Euro’luk siber dolandırıcılık

Dünyaca ünlü saat markası Richard Mille’in İstanbul’daki genel müdürünün e-posta hesabı siber korsanlar tarafından ele geçirildi. Genel müdür gibi davranarak şirket çalışanlarından para talep eden şüpheli, hesabına 870 bin 500 Euro aktarılmasını sağladı. Şikayet üzerine yakalanan ve paranın bir kısmı kurtarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Lüks saat devine İstanbul’da 870 bin Euro’luk siber dolandırıcılık

Dünyaca ünlü isimlerin kullandığı saat markası Richard Mille'in İstanbul'daki şirketinin genel müdürünün e-posta hesabı Uğur A. tarafından ele geçirildi.

Pharrell Williams (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Pharrell Williams (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

870 BİN 500 EURO PARA AKTARIMI

E-posta adresini hackleyen Uğur A., genel müdür gibi davranarak şirket çalışanlarına hesabına para göndermesini talep etti.

Armağan Yılmaz'ın haberine göre bunun üzerine çalışanlar Uğur A.'nın hesabına 870 bin 500 Euro (45 milyon TL) para gönderdi.

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HESABI ELE GEÇİREREK ŞİRKETİ DOLANDIRDI

Hesabının ele geçirilerek şirketinin dolandırıldığını anlayan genel müdür durumu yetkililere bildirdi. Dünyaca ünlü saat markası, avukatı aracılığıyla savcılığın yolunu tutarak şikayetçi oldu.

Şirketin avukatı sunduğu dilekçesinde, şüphelinin eylemlerinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu delillerin karartılarak paranın bulunmasının önüne geçildiği ifade edildi.

Rafael NadalRafael Nadal

ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ

Şirket mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini dilekçesinde ifade eden avukat, şüphelinin üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis Uğur A.'yı kısa sürede yakaladı. Ekipler 500 bin Euro parayı farklı bir banka hesabında belirledi.

Lewis HamiltonLewis Hamilton

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Paranın yarısından fazlası bloke konularak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheli savunmasında suçlamaları reddetti.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan Uğur A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ünlü saat firmasının avukatları bu karara itiraz etti.

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