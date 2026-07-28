Feyyaz Şerifoğlu baba oldu! İşte minik kızının adı ve hastaneden ilk kare!
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol, kızları Defne Yaz'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşadı. Çift, hastaneden ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Sunucu Merve Dinçkol ile oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, kız bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Çift, 'Defne Yaz' adını verdikleri bebeklerinin doğumunun ardından sosyal medya hesaplarından ilk paylaşımı yaptı.
Kızının elini tuttuğu anı sosyal medya hesabından yayınlayan Merve Dinçkol, paylaşımına "Hoş geldin kızım. Hoş geldin Defne Yaz'ım" notunu düştü. Feyyaz Şerifoğlu da eşinin yaptığı bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yayınlayarak sevincini takipçileriyle paylaştı.
HAMİLELİK İZNİNE AYRILMIŞTI
Geçtiğimiz yılın haziran ayında dünyaevine giren ve Ramazan ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini açıklayan çiftten Merve Dinçkol, doğumuna kısa bir süre kala ekranlara ara vermişti. 8 aylık hamileyken ana haber sunuculuğundan hamilelik iznine ayrılan Dinçkol, sosyal medya üzerinden bir süreliğine görevine veda ettiğini duyurmuştu.
"BİR ETKİNLİKTE KARŞILAŞTIK"
Daha önce tanışma hikayelerini aktaran Feyyaz Şerifoğlu, "Camdaki Kız dönemiydi, o da aynı kanalda çalıştığı için bir etkinlikte karşılaştık. Sonra sosyal medyada takipleşmeye başladık. Sevgiliyken son derece sahiplendiğimi düşünürken evlendikten sonra bu bir kat daha arttı. Onun dışında yaşayış tarzımızda hiçbir değişiklik yok" ifadelerini kullanmıştı.
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Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu'nun bebeği dünyaya geldi mi?
Evet, ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba oldu.
Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu kızlarına ne ad verdi?
Çift, dünyaya gelen kız bebeklerine 'Defne Yaz' adını verdi.
İlk paylaşımı kim yaptı?
Merve Dinçkol, kızının elini tuttuğu kareyi "Hoş geldin kızım. Hoş geldin Defne Yaz'ım" notuyla paylaştı, Feyyaz Şerifoğlu da bu kareyi kendi hesabında yayınladı.