Feyyaz Şerifoğlu baba oldu! İşte minik kızının adı ve hastaneden ilk kare!

"BİR ETKİNLİKTE KARŞILAŞTIK"

Daha önce tanışma hikayelerini aktaran Feyyaz Şerifoğlu, "Camdaki Kız dönemiydi, o da aynı kanalda çalıştığı için bir etkinlikte karşılaştık. Sonra sosyal medyada takipleşmeye başladık. Sevgiliyken son derece sahiplendiğimi düşünürken evlendikten sonra bu bir kat daha arttı. Onun dışında yaşayış tarzımızda hiçbir değişiklik yok" ifadelerini kullanmıştı.