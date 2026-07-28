Siber saldırganların peşine düştü! Ariana Grande'den yayımlanmamış şarkılarını sızdıran korsanlara hukuki hamle

Bu sayede yayımlanmamış şarkılar, kayıt oturumlarına ait görüntüler ve müzik videolarına ilişkin içeriklerin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği, daha sonra da "yüksek meblağlar" karşılığında satıldığı iddia edildi.

Grande'nin avukatları, yaşananların "yayımlanmamış içeriklerin hukuka aykırı ve ağır şekilde çalınması, yayılması ve istismar edilmesi" anlamına geldiğini vurgulayarak, bunun sistematik bir yasa dışı faaliyet olduğunu savundu.