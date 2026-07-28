Annesinin yıllar önce yaptığı kolyeyi unutmadı! Çağla Şıkel çocukluk hatırasını yeniden canlandırdı

Model ve sunucu Çağla Şıkel, çocukluk yıllarında annesinin kendisi ve ablası için hazırladığı nazar boncuklu kolyeyi yıllar sonra yeniden tasarlattı. Alaçatı'da kolyenin birebir aynısını yaptıran Şıkel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

(Görüntüler Çağla Şıkel'in Instagram hesabından alınmıştır.) Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, ablasıyla çocukluk yıllarında tenise giderken çekilen bir fotoğraflarını yayınladı. Annesinin kendi elleriyle diktiği tenis elbiseleri ve boyunlarına taktığı nazar boncuklu kolyelerin yer aldığı kareye nostaljik bir not ekledi.