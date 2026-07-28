Annesinin yıllar önce yaptığı kolyeyi unutmadı! Çağla Şıkel çocukluk hatırasını yeniden canlandırdı
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, çocukluk yıllarında annesinin hazırladığı nazar boncuklu kolyeyi yıllar sonra Alaçatı'da yeniden yaptırdı. Şıkel, ablasına da aldığı kolyeyi ve çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Model ve sunucu Çağla Şıkel, çocukluk yıllarında annesinin kendisi ve ablası için hazırladığı nazar boncuklu kolyeyi yıllar sonra yeniden tasarlattı. Alaçatı'da kolyenin birebir aynısını yaptıran Şıkel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, ablasıyla çocukluk yıllarında tenise giderken çekilen bir fotoğraflarını yayınladı. Annesinin kendi elleriyle diktiği tenis elbiseleri ve boyunlarına taktığı nazar boncuklu kolyelerin yer aldığı kareye nostaljik bir not ekledi.
"O KOLYE YILLARDIR AKLIMDA..."
Görselde yer alan kolyeyi Alaçatı'da yeniden yaptırdığını belirten Şıkel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Annem dikmiş elbiselerimizi nazarlık yapmış elleriyle göndermiş bizi tenise... O kolye yıllardır aklımda... Alaçatı'da yaptık dün neredeyse birebir, ablama da aldım nasıl güzel."
Şıkel, çocukluk fotoğrafının yanına kolyenin yeni halini boynunda taşıdığı güncel karesini de ekleyerek takipçilerinin beğenisine sundu.
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Çağla Şıkel sosyal medyada ne paylaştı?
Çağla Şıkel, çocukluğunda ablasıyla çekildiği tenis fotoğrafını ve annesinin o dönem taktığı nazar boncuklu kolyenin Alaçatı'da yeniden yaptırdığı modelini paylaştı.
Çağla Şıkel kolyeyi nerede yaptırdı?
Çağla Şıkel, çocukluk kolyelerinin neredeyse birebirini İzmir Alaçatı'da yaptırdığını açıkladı.
Çağla Şıkel kolyeyi kime hediye etti?
Şıkel, yaptırdığı kolyelerden birini çocukluk fotoğrafında yanında yer alan ablasına aldığını belirtti.