Safiye Soyman 2024'te vefat eden oğlu Harun Akaröz'ü gözyaşlarıyla andı: “Bu acı sönmüyor”
Sanatçı Safiye Soyman’ın 2024 yılında yaşamını yitiren oğlu Harun Akaröz, ölüm yıldönümünde Bodrum’daki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Ziyarette duygusal anlar yaşayan Soyman, oğlunun yokluğuna alışamadığını ifade etti.
2024 yılının Temmuz ayında Burdur'un Ağlasun ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Harun Akaröz için Bodrum Gündoğan Mezarlığı'nda anma programı yapıldı. Törene Safiye Soyman, Faik Öztürk, aile fertleri ve yakın dostları katılım gösterdi. Kabrin başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, gelenlere ikram sunuldu.
"EVLAT ACISINI ALLAH KİMSEYE VERMESİN"
Oğlunun yokluğuna alışamadığını ifade eden Safiye Soyman, şunları söyledi:
Hiç ölmedi gibi, hep burada yatıyor zaten. Onun için ikinci senesi çabuk oldu bilmiyorum. Rüya gibi, sanki dün vefat etmiş gibi oğlum. İşte öyle, her zaman yüzümüz gülüyor ama içimiz bambaşka yanıyor. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Çok başka bir şey. Hep yanıyor, çok genç. Bu acı sönmüyor. Ne anne ne baba, hiçbiri benzemiyor. Annemin acısı, babamın acısı derken bu daha ağır geldi. Allah kimseye göstermesin.
"YAZ KIŞ SÜREKLİ UĞRUYORUM, HİÇ YALNIZ BIRAKMIYORUM"
"Zaten yaz kış sürekli uğruyorum, hiç yalnız bırakmıyorum" diyen acılı anne, sözlerinin devamında "Sürekli gözüm sulu; şarkılarımı bile söylerken içim ağlar, yüzüm güler. Tabii mesleğimin icabı öyle, içerim yanıyor, dışım havalı derler ya onun gibi. En son bayramda da buradaydım. Yazın burada oluyoruz, kışın İstanbul'da oluyorum ama sürekli ziyarete geliyorum." ifadelerini kullandı.
Oğlu adına hayırlar yaptıklarını belirten Soyman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Her şey onun anısına gidiyor, yaptığımız hayırları Allah kabul etsin. Gece gündüz hep aklımda, gözüm yaşlı, hiç durmuyor. Her gün onun videolarını izlerim. Sabaha kadar onunla yaşıyorum. MS hastasıydı ama her MS bir değil. Bazılarına uğruyor, bir daha gelmiyor. Mesela Türkan Şoray da, Serdar Ortaç da yaşamış. Benim çocuğumun hastalığı ileri derecede ve aktifti. Hayratını Bekir ağabeyi ve bizler yaptık.
"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"
Faik Öztürk ise yaşanan acının tazeliğini koruduğuna değinerek şunları kaydetti:
Tabii ateş düştüğü yeri yakar. Seneidevriyesi, ikinci sene. Dün akşam tabutun alınıp getirilmesi, evinin önünde insanların gelip gitmesi hep gözümüzün önünde canlandı. Anne olmak çok zor. Ben Safiye'nin havlusuyla yattığını bilirim, kokusu var diye. Allah tüm annelere, babalara sabır versin. Hepimiz soluğu bir gün orada alacağız, dönüş yok. Onun için tertemiz, doğru şeylerle bu dünyadan gitmek, hesabını iyi bilmek var. Herkese sabır diliyorum.