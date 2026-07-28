Safiye Soyman 2024'te vefat eden oğlu Harun Akaröz'ü gözyaşlarıyla andı: “Bu acı sönmüyor”

(Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

"EVLAT ACISINI ALLAH KİMSEYE VERMESİN"

Oğlunun yokluğuna alışamadığını ifade eden Safiye Soyman, şunları söyledi:

Hiç ölmedi gibi, hep burada yatıyor zaten. Onun için ikinci senesi çabuk oldu bilmiyorum. Rüya gibi, sanki dün vefat etmiş gibi oğlum. İşte öyle, her zaman yüzümüz gülüyor ama içimiz bambaşka yanıyor. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Çok başka bir şey. Hep yanıyor, çok genç. Bu acı sönmüyor. Ne anne ne baba, hiçbiri benzemiyor. Annemin acısı, babamın acısı derken bu daha ağır geldi. Allah kimseye göstermesin.