Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den "sosyal pilim bitti" çıkışı: "Herkesi siliyorum"

"BIKTIM" İSYANI

Babasıyla ilgili çıkan haberlerin sık sık gündeme gelmesinden yorulduğunu dile getiren Yasmin Erbil, "Bıktım, olur yani gerçekten bıktım!" ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında ise babasını "Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var." sözleriyle anlattı.

Mehmet Ali Erbil'in adının birlikte anıldığı fenomen Eylem Çelik hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunan Yasmin Erbil, genç fenomeni beğendiğini ancak yaşını küçük bulduğunu söyledi. Erbil, açıklamasını "Hayırlısı" sözleriyle tamamladı.