Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den "sosyal pilim bitti" çıkışı: "Herkesi siliyorum"
Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. "Sosyal pilim bitti" diyerek paylaşımına not düşen ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, hem sosyal medya paylaşımları hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.
"SOSYAL PİLİM BİTTİ"
Instagram hesabını aktif kullanan Yasmin Erbil, son paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaştığı fotoğrafa, "Mood: Sosyal pilim bitti diye herkesi siliyorum" notunu düşen Erbil'in paylaşımı takipçilerinden yoğun etkileşim aldı.
YENİ İLİŞKİ İDDİASI
Öte yandan Mehmet Ali Erbil de özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin odağında yer aldı. Şubat ayında Gülseren Ceylan ile ilişkisini noktalayan Erbil'in, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta tanıştığı öne sürülen fenomen Eylem Çelik ile yeni bir ilişkiye başladığı iddiaları gündeme geldi.
Katıldığı bir defilede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yasmin Erbil, babası hakkında ortaya atılan aşk iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu haberi arkadaşlarından öğrendiğini belirten Erbil, "Haberi bana arkadaşlarım attı. Buradan çıkınca babama gideceğim, bakalım ne oluyor." diyerek gülümsedi.
"BIKTIM" İSYANI
Babasıyla ilgili çıkan haberlerin sık sık gündeme gelmesinden yorulduğunu dile getiren Yasmin Erbil, "Bıktım, olur yani gerçekten bıktım!" ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında ise babasını "Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var." sözleriyle anlattı.
Mehmet Ali Erbil'in adının birlikte anıldığı fenomen Eylem Çelik hakkında da kısa bir değerlendirmede bulunan Yasmin Erbil, genç fenomeni beğendiğini ancak yaşını küçük bulduğunu söyledi. Erbil, açıklamasını "Hayırlısı" sözleriyle tamamladı.