Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'tan Datça'da aşk dolu tatil! Set arkadaşlıkları aşka dönmüştü

Bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdüren oyuncu Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını Datça'ya çevirdi.

Su sporlarına olan ilgisiyle bilinen Sarp Levendoğlu, tatili boyunca en sevdiği aktivitelerden biri olan uçurtma sörfü yaparak denizde hünerlerini sergiledi. Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncunun enerjik görüntüleri takipçilerinden beğeni topladı.

Doğayla iç içe ve sakin atmosferiyle öne çıkan Datça'da dinlenmeyi tercih eden çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

DENİZ KENARINDA ROMANTİK ANLAR

Tatil boyunca yalnızca sporla vakit geçirmeyen Levendoğlu, sevgilisi Felicia Sağnak ile romantik anlar da yaşadı. İkilinin sahilde ve deniz kenarında çekilen samimi kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Levendoğlu'nun sevgilisini öpücüklere boğduğu anlar da dikkat çekti.

Arka Sokaklar dizisinin setinde başlayan yakınlıklarını zamanla aşka dönüştüren çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman birlikte çıktıkları tatillerden paylaşımlar yapıyor. Datça tatilinden yayınladıkları son kareler de hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.