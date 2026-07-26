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Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'tan Datça'da aşk dolu tatil! Set arkadaşlıkları aşka dönmüştü

Arka Sokaklar dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yaz tatili için Datça'yı tercih etti. Romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken aşk dolu kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'tan Datça'da aşk dolu tatil! Set arkadaşlıkları aşka dönmüştü

Bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdüren oyuncu Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını Datça'ya çevirdi.

Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın Datça tatilinden kareler (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın Datça tatilinden kareler (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DATÇA'DA DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL

Doğayla iç içe ve sakin atmosferiyle öne çıkan Datça'da dinlenmeyi tercih eden çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Su sporlarına olan ilgisiyle bilinen Sarp Levendoğlu, tatili boyunca en sevdiği aktivitelerden biri olan uçurtma sörfü yaparak denizde hünerlerini sergiledi. Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncunun enerjik görüntüleri takipçilerinden beğeni topladı.

Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'tan Datça'da aşk dolu tatil! Set arkadaşlıkları aşka dönmüştü-3

DENİZ KENARINDA ROMANTİK ANLAR

Tatil boyunca yalnızca sporla vakit geçirmeyen Levendoğlu, sevgilisi Felicia Sağnak ile romantik anlar da yaşadı. İkilinin sahilde ve deniz kenarında çekilen samimi kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Levendoğlu'nun sevgilisini öpücüklere boğduğu anlar da dikkat çekti.

Arka Sokaklar dizisinin setinde başlayan yakınlıklarını zamanla aşka dönüştüren çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman birlikte çıktıkları tatillerden paylaşımlar yapıyor. Datça tatilinden yayınladıkları son kareler de hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'tan Datça'da aşk dolu tatil! Set arkadaşlıkları aşka dönmüştü-4

ÜNLÜ ÇİFTİN 16 YAŞ FARKI

Öte yandan, ikili arasındaki 16 yaş farkı sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, çiftin romantik paylaşımları takipçilerinin ilgisini çekmeye devam etti.

Doğanın ve denizin tadını çıkaran Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yaz sezonunun yorgunluğunu Datça'nın huzurlu atmosferinde atarak yeni sezona enerji depoladı.

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