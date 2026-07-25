"Luna turizm!" Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Burcu Biricik'in minik kızıyla sevimli poz!

2022 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, tatil sezonunda yakın dostlarıyla bir araya geldi. 'Hercai' ve 'Destan' dizilerindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Reklamcı ve fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve 2024 yılının Temmuz ayında ilk çocukları Luna'yı kucağına alan Burcu Biricik, dostlarını ağırladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, minik Luna ile yakından ilgilendi.