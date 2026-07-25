"Luna turizm!" Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Burcu Biricik'in minik kızıyla sevimli poz!
2022 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, tatilde meslektaşları Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin ile bir araya geldi. Çiftin, Burcu Biricik'in kızı Luna ile verdikleri sevimli pozlar sosyal medyaya damga vurdu.
2022 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, tatil sezonunda yakın dostlarıyla bir araya geldi. 'Hercai' ve 'Destan' dizilerindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.
Reklamcı ve fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve 2024 yılının Temmuz ayında ilk çocukları Luna'yı kucağına alan Burcu Biricik, dostlarını ağırladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, minik Luna ile yakından ilgilendi.
"LUNA TURİZMİ" NOTUYLA PAYLAŞTI
Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ve minik Luna ile kucağında çektirdiği sevimli kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaştı. Şahin'in fotoğrafın üzerine düştüğü "Luna turizmi" notu ve nazar boncuğu emojisi dikkat çekerken, kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ÜNLÜ İSİMLERDEN NEŞELİ TATİL POZU
Ünlü oyuncu daha sonra meslektaşı Aydan Taş'ın paylaştığı kalabalık grup fotoğrafını da kendi sayfasına taşıdı. Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin, Cedi Osman, Ebru Şahin, Aydan Taş ve minik Luna'nın yer aldığı neşeli kare magazin dünyasında ilgiyle karşılandı.
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Burcu Biricik'in kızı ne zaman doğdu?
Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in kızları Luna, Temmuz 2024'te dünyaya gelmiştir.
Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evlendi?
Ünlü çift 1 Temmuz 2022 tarihinde nikah masasına oturmuştur.