Havai fişek eşliğinde yüzün takmışlardı! Sefo'nun Çağla Boz'a ettiği evlilik teklifi şaka çıktı
Rap müziğin popüler isimlerinden Sefo, oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile gündem olan evlilik teklifi görüntülerine ilişkin ilk kez konuştu. Demet Akalın'ın paylaşımıyla evlenecekleri düşünülen çiftten Sefo, teklifin gerçek olmadığını ifade etti.
"Isabelle" ve "İmparator" gibi hit parçalarıyla geniş bir kitleye ulaşan rapçi Sefo, oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile yaşadığı birliktelikle magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt ile akşam yemeğinde bir araya gelen çiftin romantik anları sosyal medyaya damga vurmuştu. Akalın'ın paylaştığı videoda Sefo'nun deniz manzaralı restoranda Çağla Boz'a yüzük taktığı ve ardından havai fişeklerin patladığı görülmüştü. Görüntüler kısa sürede "Sefo evlilik yolunda ilk adımı attı" şeklinde yorumlanmıştı.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK, ŞAKA YAPTIK"
Önceki akşam araç içinde kameralara yansıyan ünlü çift, gündemi meşgul eden evlilik iddialarına yanıt verdi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sefo, sosyal medyada patlama yaratan o görüntülerin sadece eğlence amaçlı olduğunu dile getirdi.
Teklifin gerçek olmadığını vurgulayan ünlü rapçi, şu ifadeleri kullandı:
Öyle bir şey yok, şaka yaptık. Şu an için çok erken. Havai fişekler patlayınca biz şaka yaptık, Demet Akalın da öyle bir video çekti. Öyle anlaşıldı, haklısınız. Olabilir, evlenmek güzel bir şey ama şu an için erken.
MERAK EDİLENLER
Sefo ve Çağla Boz evleniyor mu?
Hayır, Sefo yaptığı açıklamada evlilik haberlerini yalanlamış ve durumun şu an için erken olduğunu belirtmiştir.
Sefo'nun evlilik teklifi videosunu kim paylaştı?
Görüntüleri çiftin birlikte yemek yediği şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaşmıştı.