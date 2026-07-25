Havai fişek eşliğinde yüzün takmışlardı! Sefo'nun Çağla Boz'a ettiği evlilik teklifi şaka çıktı

"Isabelle" ve "İmparator" gibi hit parçalarıyla geniş bir kitleye ulaşan rapçi Sefo, oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile yaşadığı birliktelikle magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

(Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.) Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt ile akşam yemeğinde bir araya gelen çiftin romantik anları sosyal medyaya damga vurmuştu. Akalın'ın paylaştığı videoda Sefo'nun deniz manzaralı restoranda Çağla Boz'a yüzük taktığı ve ardından havai fişeklerin patladığı görülmüştü. Görüntüler kısa sürede "Sefo evlilik yolunda ilk adımı attı" şeklinde yorumlanmıştı.