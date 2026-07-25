Londra’da gurur dolu anlar! İnci Türkay'dan LSE'den mezun olan oğlu Ali’ye duygusal satırlar
Sihirli Annem dizisindeki "Betüş" karakteriyle tanınan İnci Türkay, oğlu Ali'nin London School of Economics and Political Science (LSE) mezuniyetini duyurdu. Londra'da yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşıma imza attı.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Betüş" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan İnci Türkay, annelik gururu yaşadı. Yaşamını uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da sürdüren başarılı oyuncu, oğlu Ali'nin dünyanın en prestijli yükseköğretim kurumları arasında gösterilen London School of Economics and Political Science (LSE) bünyesindeki eğitimini başarıyla tamamladığını açıkladı.
Mezuniyet törenine katılan Türkay, bu özel günden fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Oğlunun kep attığı anlarda yaşadığı sevinci ve gururu paylaşan ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
"BUGÜN KALBİMDE GURUR, MUTLULUK VE ŞÜKÜR VAR"
Törenden kareleri duygusal bir notla yayınlayan İnci Türkay, oğluna olan sevgisini ve hissettiği gururu şu sözlerle ifade etti:
Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var. Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz hep cesur kalsın. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
Ünlü oyuncunun bu samimi paylaşımının altına çok sayıda tebrik yorumu yapıldı. Türkay'ın sevenleri ve takipçileri, anne-oğlun bu mutlu gününe güzel dilekleriyle ortak oldu.
MERAK EDİLENLER
İnci Türkay'ın oğlu hangi üniversiteden mezun oldu?
İnci Türkay'ın oğlu Ali, İngiltere'de bulunan London School of Economics and Political Science (LSE) kurumundan mezun olmuştur.
İnci Türkay nerede yaşıyor?
Başarılı oyuncu İnci Türkay, uzun süredir yaşamını Londra'da sürdürmektedir.
İnci Türkay hangi diziyle tanınmıştır?
İnci Türkay, bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisindeki "Betüş" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.