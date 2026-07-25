Londra’da gurur dolu anlar! İnci Türkay'dan LSE'den mezun olan oğlu Ali’ye duygusal satırlar

"BUGÜN KALBİMDE GURUR, MUTLULUK VE ŞÜKÜR VAR"

Törenden kareleri duygusal bir notla yayınlayan İnci Türkay, oğluna olan sevgisini ve hissettiği gururu şu sözlerle ifade etti:

Bugün kalbimde gurur, mutluluk ve şükür aynı anda var. Canım oğlum, LSE'den mezun oldun. Emeklerinin, azminin ve hayallerinin karşılığını aldığın bu şahane günde seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Yolun hep açık olsun, kalbin hep beyaz hep cesur kalsın. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.