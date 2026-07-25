Lucas Torreira'dan anlamlı ziyaret: “Hayatımın en büyük dersini aldım”

Tecrübeli oyuncu, çocuklar ile sohbet ederken formasını da imzalayıp onlara oyuncak hediye etti.

Çocukların mücadele azminden çok etkilendiğini belirten Torreira, duygularını şu sözlerle aktardı:

Dün benim için çok özel bir gündü; hayatımın en anlamlı günlerinden biri. Bu çocuklar bana gerçek cesaretin ne olduğunu öğretti. Hiç şikâyet etmeden, yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeden... Onlarla tanışmayı o kadar çok istiyordum ki. Onlara güç vermek için gittiğimi düşünüyordum ama hayatımın en büyük derslerinden biriyle ayrıldım. Sadece onlara hayran olduğumu ve asla yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Her zaman yanlarında olacak bir dostları var. Mücadele etmeye devam ediyorlar. Direnerek, oynayarak ve hayal kurarak hepimize ilham veriyorlar. Oradan sessizce ayrıldım; ruhum dopdoluydu, kalbim minnettarlıkla dolup taşıyordu. Gülüşlerini yanımda götürüyorum. Hayranlığım ise sonsuza kadar onlarla kalacak. Yeniden görüşeceğiz hayatın savaşçıları.