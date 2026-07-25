Lucas Torreira'dan anlamlı ziyaret: “Hayatımın en büyük dersini aldım”
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Miniklere forma ve oyuncak hediye eden Uruguaylı futbolcu, buluşmanın ardından duygusal açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, saha dışındaki örnek davranışıyla gündeme geldi. Uruguaylı futbolcu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında miniklerle yakından ilgilenen sporcu, çocuklarla uzun süre sohbet ederek moral aşıladı. Ziyaret sırasında çocuklara imzalı formalarını sunan Torreira, aynı zamanda çeşitli oyuncaklar hediye ederek onların yüzünü güldürdü.
"ONLARA HAYRANIM"
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, gerçekleşen anlamlı buluşmanın ardından hissettiklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, yaşadığı deneyimin kendisi üzerinde derin bir iz bıraktığını ifade etti.
Çocukların mücadele azminden çok etkilendiğini belirten Torreira, duygularını şu sözlerle aktardı:
Dün benim için çok özel bir gündü; hayatımın en anlamlı günlerinden biri. Bu çocuklar bana gerçek cesaretin ne olduğunu öğretti. Hiç şikâyet etmeden, yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeden... Onlarla tanışmayı o kadar çok istiyordum ki. Onlara güç vermek için gittiğimi düşünüyordum ama hayatımın en büyük derslerinden biriyle ayrıldım. Sadece onlara hayran olduğumu ve asla yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Her zaman yanlarında olacak bir dostları var. Mücadele etmeye devam ediyorlar. Direnerek, oynayarak ve hayal kurarak hepimize ilham veriyorlar. Oradan sessizce ayrıldım; ruhum dopdoluydu, kalbim minnettarlıkla dolup taşıyordu. Gülüşlerini yanımda götürüyorum. Hayranlığım ise sonsuza kadar onlarla kalacak. Yeniden görüşeceğiz hayatın savaşçıları.
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Lucas Torreira hangi hastaneyi ziyaret etti?
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etmiştir.
Lucas Torreira çocuklara ne hediye etti?
Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden Torreira, onlara imzalı formasını ve oyuncaklar hediye etmiştir.
Lucas Torreira ziyaret sonrası ne söyledi?
Torreira, çocukların kendisine gerçek cesaretin ne olduğunu öğrettiğini belirterek, "Hayatımın en büyük derslerinden biriyle ayrıldım" ifadelerini kullanmıştır.