Gözlerden uzak büyütüyordu! Tolga Sarıtaş oğlu Ali ile fotoğrafını yayınladı: Aynı babası!

Güneşin Kızları, Söz, Arıza ve Teşkilat gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Tolga Sarıtaş, oğlu Ali ile çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun oğluyla verdiği poz, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş etkileşim aldı.