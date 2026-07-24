Gözlerden uzak büyütüyordu! Tolga Sarıtaş oğlu Ali ile fotoğrafını yayınladı: Aynı babası!
Oyuncu Tolga Sarıtaş, oğlu Ali ile çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Minik Ali'nin babasına olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının odağında yer aldı.
Güneşin Kızları, Söz, Arıza ve Teşkilat gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Tolga Sarıtaş, oğlu Ali ile çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun oğluyla verdiği poz, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş etkileşim aldı.
OĞLU ALİ İLE POZ VERDİ
Modacı ve tasarımcı Zeynep Mayruk ile 2024 yılının haziran ayında evlenen Tolga Sarıtaş, 2025 yılının eylül ayında ilk çocuğu Ali'yi kucağına alarak baba olmuştu. Çocuklarını uzun süre sosyal medya paylaşımlarından uzak tutan çift, son dönemde oğulları Ali'nin yer aldığı kareleri yayınlamaya başladı.
BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU
Tolga Sarıtaş'ın oğlu Ali ile birlikte yer aldığı son kare kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Fotoğrafta dikkat çeken ana unsur, minik Ali'nin babasına olan fiziki benzerliği oldu.
Paylaşımın altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, baba-oğlun benzerliğine vurgu yaparak "Kopyala, yapıştır", "Aynı babası" ifadelerini kullandı.
MERAK EDİLENLER
Tolga Sarıtaş'ın çocuğu var mı?
Evet, Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin Eylül 2025 doğumlu Ali adında bir oğulları vardır.
Tolga Sarıtaş ne zaman evlendi?
Tolga Sarıtaş, modacı Zeynep Mayruk ile Haziran 2024'te evlenmiştir.
Tolga Sarıtaş hangi dizilerde oynadı?
Güneşin Kızları, Söz, Arıza, Baba ve Teşkilat gibi yapımlarda rol almıştır.