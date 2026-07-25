Ceren Benderlioğlu’ndan Aşk ve Taht heyecanı! Dizideki karakterini böyle duyurdu
atv'nin merakla beklenen yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda yer alacağı açıklanan Ceren Benderlioğlu, setten ilk paylaşımını yaptı. Karavan kapısındaki karakter ismini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Nurcihan" rolüyle heyecan uyandırdı.
atv ekranlarında yayınlanacak olan ve Bozdağ Film imzası taşıyan yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabından set ortamına dair heyecanlandıran bir kare paylaştı.
Set karavanının kapısında yer alan ve üzerinde isminin yanı sıra canlandıracağı "Nurcihan" karakterinin yazılı olduğu etiketi takipçileriyle buluşturan güzel oyuncu, projedeki rolünü ilk kez bu detayla gözler önüne serdi. Benderlioğlu, paylaşımına eklediği kırmızı kalp, yıldız, hilal ve taç emojileriyle set coşkusunu dile getirdi.
GÖRKEMLİ KADRO OKUMA PROVASINDA BİR ARAYA GELMİŞTİ
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın üstlendiği projenin senaryosunu Serdar Özönalan kaleme alıyor. Geçtiğimiz günlerde kostümlü okuma provasında bir araya gelen dev kadroda başrolleri Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas paylaşıyor. Kadroda Ceren Benderlioğlu'nun yanı sıra Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Murat Serezli ve Selin Genç gibi ekranların tanınan isimleri yer alıyor.
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Ceren Benderlioğlu Aşk ve Taht dizisinde kimi canlandırıyor?
Ceren Benderlioğlu, atv'nin yeni projesi Aşk ve Taht'ta "Nurcihan" karakterine hayat vermektedir.
Aşk ve Taht dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Bozdağ Film yapımı olan Aşk ve Taht dizisi yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
Aşk ve Taht dizisinin konusu nedir?
Geniş oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyon hazırlıklarıyla dikkat çeken Aşk ve Taht, Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu; aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri ekseninde izleyiciyle buluşturacak.