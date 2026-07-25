Ceren Benderlioğlu’ndan Aşk ve Taht heyecanı! Dizideki karakterini böyle duyurdu

atv ekranlarında yayınlanacak olan ve Bozdağ Film imzası taşıyan yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabından set ortamına dair heyecanlandıran bir kare paylaştı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.) Set karavanının kapısında yer alan ve üzerinde isminin yanı sıra canlandıracağı "Nurcihan" karakterinin yazılı olduğu etiketi takipçileriyle buluşturan güzel oyuncu, projedeki rolünü ilk kez bu detayla gözler önüne serdi. Benderlioğlu, paylaşımına eklediği kırmızı kalp, yıldız, hilal ve taç emojileriyle set coşkusunu dile getirdi.