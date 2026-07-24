Kilolar verildi gardırop yenilendi! İşte Işın Karaca’nın son hali ve değişen tarzı!

Yıllar içinde yaşadığı fiziksel değişimle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Işın Karaca, son haliyle yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. 2001 yılında 130 kiloya kadar çıkan sanatçı, zaman içinde verdiği kilolarla 55 kiloya geriledi. Antalya'da konser veren Karaca'nın yenilenen imajı ve güncel görünümü takipçilerinin odağında yer aldı.

Geçmişten bugüne kademeli olarak kilo veren Işın Karaca, 130 kilodan 55 kiloya düşmesinin ardından giyim tarzında da değişikliğe gitti. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Karaca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.

KİLO VERME SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Daha önce zayıflama süreci ve beslenme alışkanlıkları hakkında konuşan Işın Karaca, uyguladığı yönteme dair şu ifadeleri kullanmıştı: