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Kilolar verildi gardırop yenilendi! İşte Işın Karaca’nın son hali ve değişen tarzı!

Şarkıcı Işın Karaca, yıllar içinde toplam 75 kilo vererek 55 kiloya geriledi. Karaca'nın yenilenen imajı ve güncel görünümü son konseriyle beraber tekrar gündeme geldi.

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Kilolar verildi gardırop yenilendi! İşte Işın Karaca’nın son hali ve değişen tarzı!

Yıllar içinde yaşadığı fiziksel değişimle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Işın Karaca, son haliyle yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. 2001 yılında 130 kiloya kadar çıkan sanatçı, zaman içinde verdiği kilolarla 55 kiloya geriledi. Antalya'da konser veren Karaca'nın yenilenen imajı ve güncel görünümü takipçilerinin odağında yer aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

FİZİKSEL DEĞİŞİMİ TARZINA YANSIDI

Geçmişten bugüne kademeli olarak kilo veren Işın Karaca, 130 kilodan 55 kiloya düşmesinin ardından giyim tarzında da değişikliğe gitti. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Karaca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.

Kilolar verildi gardırop yenilendi! İşte Işın Karaca’nın son hali ve değişen tarzı!-3

KİLO VERME SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Daha önce zayıflama süreci ve beslenme alışkanlıkları hakkında konuşan Işın Karaca, uyguladığı yönteme dair şu ifadeleri kullanmıştı:

Günde bir kere yemek yiyorum. Acıkınca dişimi fırçalıyorum, bu iştahımı kesiyor. Ara öğün olarak ayran, kefir ya da su içiyorum.

Kilolar verildi gardırop yenilendi! İşte Işın Karaca’nın son hali ve değişen tarzı!-4

YENİ İMAJIYLA PAYLAŞIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Müzik kariyerine devam eden Işın Karaca, yenilenen tarzı ve güncel görünümüyle sosyal mecra hesaplarında aktif paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Kilolar verildi gardırop yenilendi! İşte Işın Karaca’nın son hali ve değişen tarzı!-5

MERAK EDİLENLER

Işın Karaca'nın son hali nasıl?

Işın Karaca, verdiği 75 kilonun ardından 55 kiloya düşmüş ve tarzını yenileyerek güncel görünümüyle gündeme gelmiştir.

Işın Karaca kaç kilo verdi?

2001 yılındaki 130 kilo seviyesinden 55 kiloya inerek toplamda 75 kilo vermiştir.

Işın Karaca beslenme rutini hakkında ne dedi?

Günde tek öğün beslendiğini, iştahını kapatmak için dişlerini fırçaladığını, ara öğünlerde ise ayran, kefir ve su tükettiğini belirtmiştir.

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