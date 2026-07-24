Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner evleniyor!
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle tanınan Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman'dan evlilik teklifi aldı. 25 yaşındaki genç oyuncu, yüzüğünü gösterdiği kareleri "Evet dedim!" notuyla paylaştı.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, özel hayatında evlilik yolunda ilk adımı attı. 25 yaşındaki genç oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can Alaosman'dan romantik bir evlilik teklifi aldı. Teklife "evet" yanıtını veren Boyner, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Sosyal medya hesabından yüzüğünü gösterdiği kareleri yayınlayan Jennifer Boyner, paylaşımının altına "Evet dedim!" notunu düşerek nişan müjdesini verdi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, oyuncuya tebrik mesajları yağdı.
Sihirli Annem dizisindeki eski rol arkadaşları Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven de paylaşımın altına yorum yaparak genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı ve tebrik etti.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Çocuk yaşlarda adım attığı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Jennifer Boyner'in değişimle birlikte dikkat çeken son hali ve güzelliği de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medyadaki evlilik teklifi karelerinde genç oyuncunun son görünümü beğeni topladı.
TOPRAK KARAKTERİYLE TANINMIŞTI
Jennifer Boyner, Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda ile Jess Molho'nun canlandırdığı Yavuz karakterlerinin kızı Toprak rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Boyner, Sihirli Annem projesinin ardından Hepsi 1, Özgür Dünya, Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları ve Sihirli Annem: Hepimiz Biriz gibi çeşitli yapımlarda da rol üstlendi.
MERAK EDİLENLER
Jennifer Boyner kiminle evleniyor?
Jennifer Boyner, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can Alaosman ile evlilik yolunda adım attı.
Jennifer Boyner kaç yaşında?
Jennifer Boyner 25 yaşındadır.
Jennifer Boyner Sihirli Annem'de hangi rolü oynuyordu?
Jennifer Boyner, Sihirli Annem dizisinde Eda ve Yavuz karakterlerinin kızı Toprak'ı canlandırıyordu.