Bir dönemin çocuk yıldızıydı... Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner evleniyor!

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, özel hayatında evlilik yolunda ilk adımı attı. 25 yaşındaki genç oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can Alaosman'dan romantik bir evlilik teklifi aldı. Teklife "evet" yanıtını veren Boyner, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sihirli Annem dizisindeki eski rol arkadaşları Damla Ersubaşı, Zeynep Özkaya ve Gizem Güven de paylaşımın altına yorum yaparak genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı ve tebrik etti.