CANLI YAYIN
Geri

Estetik iddiaları şarkıcı Bengü’yü çileden çıkardı: “Çok sinirim bozuluyor!”

Görünümündeki değişimle gündeme gelen şarkıcı Bengü, elmacık kemikleri ve dudaklarına estetik yaptırdığı iddialarına isyan etti. Ünlü isim, estetik soruları karşısında "Çok sinirim bozuluyor artık" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Estetik iddiaları şarkıcı Bengü’yü çileden çıkardı: “Çok sinirim bozuluyor!”

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, son günlerde yüzündeki değişimle ve elmacık kemikleri ile dudaklarına estetik yaptırdığı iddialarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Muhabirlerin estetik iddialarına yönelik soruları karşısında açıklama yapan ünlü şarkıcı, herhangi bir işlem yaptırmadığını belirterek duruma isyan etti.

(Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Konunun sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu ifade eden Bengü, "Hiçbir şey yaptırmıyorum, estetik konusunu konuşmayalım. Artık bu konu beni çok rahatsız ediyor" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Bengüden estetik iddialarına sert yanıt! Artık sinirim bozuluyorBengüden estetik iddialarına sert yanıt! Artık sinirim bozuluyor
Bengü'den estetik iddialarına sert yanıt! "Artık sinirim bozuluyor"

Estetik iddiaları şarkıcı Bengü’yü çileden çıkardı: “Çok sinirim bozuluyor!”-3

"VALLAHİ BİLLAHİ HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM"

Muhabirlerin soruları üzerine yüzündeki farklılık iddialarına açıklık getiren ünlü şarkıcı, estetik yaptırmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık. Dolgu zamanında yaptırdım ama son 3 senedir bir şey yapmıyorum.

Estetik iddiaları şarkıcı Bengü’yü çileden çıkardı: “Çok sinirim bozuluyor!”-4

6 YILLIK EVLİLİĞİNİ NOKTALADI

Son zamanlarda hem özel hayatıyla hem de görünümündeki değişim iddialarıyla adından söz ettiren Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Yıllar içinde Zeynep ve Selim adında iki çocuk sahibi olan çift, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

(Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)(Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

BENGÜ'NÜN İLK YILLARI

Bu açıklamalarının ardından ünlü şarkıcının eski hali de merak konusu oldu. Bengü'nün mesleğe ilk başladığı yıllara ait karesi tekrar gündeme gelirken şarkıcının gençlik hali büyük beğeni topladı.

Estetik iddiaları şarkıcı Bengü’yü çileden çıkardı: “Çok sinirim bozuluyor!”-6

MERAK EDİLENLER

Bengü estetik yaptırdı mı?

Bengü, son 3 senedir hiçbir estetik işlem yaptırmadığını, geçmişte sadece dolgu yaptırdığını açıkladı.

Bengü estetik iddialarına ne yanıt verdi?

Şarkıcı Bengü, "Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık" diyerek sitem etti.

Bengü boşandı mı?

Evet, Bengü 2018 yılında evlendiği Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini noktalamıştır.

Asena'dan Kani Kudu’nun değişimi hakkında itiraf: “Gençlik fotoğraflarını gördüm...”
SONRAKİ HABER

Sevgilisinin değişimi hakkında konuştu
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler