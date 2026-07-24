Estetik iddiaları şarkıcı Bengü’yü çileden çıkardı: “Çok sinirim bozuluyor!”
Görünümündeki değişimle gündeme gelen şarkıcı Bengü, elmacık kemikleri ve dudaklarına estetik yaptırdığı iddialarına isyan etti. Ünlü isim, estetik soruları karşısında "Çok sinirim bozuluyor artık" dedi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, son günlerde yüzündeki değişimle ve elmacık kemikleri ile dudaklarına estetik yaptırdığı iddialarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Muhabirlerin estetik iddialarına yönelik soruları karşısında açıklama yapan ünlü şarkıcı, herhangi bir işlem yaptırmadığını belirterek duruma isyan etti.
Konunun sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu ifade eden Bengü, "Hiçbir şey yaptırmıyorum, estetik konusunu konuşmayalım. Artık bu konu beni çok rahatsız ediyor" sözleriyle sitemini dile getirdi.
"VALLAHİ BİLLAHİ HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM"
Muhabirlerin soruları üzerine yüzündeki farklılık iddialarına açıklık getiren ünlü şarkıcı, estetik yaptırmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık. Dolgu zamanında yaptırdım ama son 3 senedir bir şey yapmıyorum.
6 YILLIK EVLİLİĞİNİ NOKTALADI
Son zamanlarda hem özel hayatıyla hem de görünümündeki değişim iddialarıyla adından söz ettiren Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Yıllar içinde Zeynep ve Selim adında iki çocuk sahibi olan çift, 6 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
BENGÜ'NÜN İLK YILLARI
Bu açıklamalarının ardından ünlü şarkıcının eski hali de merak konusu oldu. Bengü'nün mesleğe ilk başladığı yıllara ait karesi tekrar gündeme gelirken şarkıcının gençlik hali büyük beğeni topladı.
MERAK EDİLENLER
Bengü estetik yaptırdı mı?
Bengü, son 3 senedir hiçbir estetik işlem yaptırmadığını, geçmişte sadece dolgu yaptırdığını açıkladı.
Bengü estetik iddialarına ne yanıt verdi?
Şarkıcı Bengü, "Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık" diyerek sitem etti.
Bengü boşandı mı?
Evet, Bengü 2018 yılında evlendiği Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini noktalamıştır.