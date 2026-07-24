Estetik iddiaları şarkıcı Bengü’yü çileden çıkardı: “Çok sinirim bozuluyor!”

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, son günlerde yüzündeki değişimle ve elmacık kemikleri ile dudaklarına estetik yaptırdığı iddialarıyla magazin gündeminde yer alıyor. Muhabirlerin estetik iddialarına yönelik soruları karşısında açıklama yapan ünlü şarkıcı, herhangi bir işlem yaptırmadığını belirterek duruma isyan etti.

(Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Konunun sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu ifade eden Bengü, "Hiçbir şey yaptırmıyorum, estetik konusunu konuşmayalım. Artık bu konu beni çok rahatsız ediyor" sözleriyle sitemini dile getirdi.