Yeni yaşına 4 gün kala paylaştı! Mine Tugay'dan tekne üzerinde bikinili pozlar: “Ben erken kutluyorum”

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DOĞUM GÜNÜNÜ ERKEN KUTLADI

Dört gün sonra 48 yaşına basacak olan Mine Tugay, yeni yaşını erkenden kutladığı tatile dair fotoğraflarını kişisel hesabından yayınladı. Tugay, paylaşımının altına şu ifadeleri ekledi:

İyi ki doğdum, iyi ki varım. Daha 4 gün var ama olsun, ben erken kutluyorum.