Yeni yaşına 4 gün kala paylaştı! Mine Tugay'dan tekne üzerinde bikinili pozlar: “Ben erken kutluyorum”
48 yaşına girmeye hazırlanan oyuncu Mine Tugay, teknede çekilen bikinili karelerini paylaştı. Doğum gününü 4 gün önceden kutlayan Tugay, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.
"Zalim İstanbul", "Medcezir" gibi projelerde yer alan oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi. Tatilini sürdüren ünlü oyuncu, teknede bikinisiyle poz verdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
DOĞUM GÜNÜNÜ ERKEN KUTLADI
Dört gün sonra 48 yaşına basacak olan Mine Tugay, yeni yaşını erkenden kutladığı tatile dair fotoğraflarını kişisel hesabından yayınladı. Tugay, paylaşımının altına şu ifadeleri ekledi:
İyi ki doğdum, iyi ki varım. Daha 4 gün var ama olsun, ben erken kutluyorum.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Tatilde çekilen bikinili tekne fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan oyuncunun bu son gönderisi, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında geniş etkileşim aldı.
Tugay'ın doğum günü öncesi paylaştığı kareler takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun yeni yaşı için iyi dileklerde bulundu.
MERAK EDİLENLER
Mine Tugay kaç yaşında?
Mine Tugay, 28 Temmuz'da 48 yaşına girecek.
Mine Tugay ne paylaştı?
Teknede bikinisiyle çekilen tatil pozlarını paylaşıp doğum gününü erkenden kutladığını duyurmuştur.