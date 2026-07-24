Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'tan tatil paylaşım! Kaslı vücudu çok konuşuldu
Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle tanınan Sevda Dalgıç, tatil paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Dalgıç, bikinili pozlarını Instagram hesabında paylaştı. Şimdilerde spor eğitmenliği yapan oyuncunun kaslı ve fit görüntüsü sosyal medyada konuşuldu.
Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle tanınan Sevda Dalgıç, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleriyle yeniden gündeme geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ve şimdilerde spor eğitmenliği yapan Dalgıç'ın kaslı ve fit görünümü sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
SPOR HAYATIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Şimdilerde hayatına spor eğitmeni olarak devam eden Sevda Dalgıç, sağlıklı yaşam ve antrenman rutinlerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor. Disiplinli antrenman temposuyla bilinen oyuncu, günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
KASLI FİZİĞİ GÜNDEM OLDU
Tatilinden paylaştığı karelerle adından söz ettiren Sevda Dalgıç'ın kaslı ve fit görüntüsü kısa sürede sosyal medyada geniş yer buldu. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncunun son paylaşımları çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.
MERAK EDİLENLER
Arka Sıradakiler Özge kimdir?
Arka Sıradakiler dizisinde Özge karakterini oyuncu Sevda Dalgıç canlandırmıştır.
Sevda Dalgıç şimdilerde ne iş yapıyor?
Sevda Dalgıç günümüzde spor eğitmenliği yapmaktadır.
Sevda Dalgıç neden gündem oldu?
Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil karelerindeki fit ve kaslı görünümüyle gündeme gelmiştir.