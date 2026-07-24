Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'tan tatil paylaşım! Kaslı vücudu çok konuşuldu

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ve şimdilerde spor eğitmenliği yapan Dalgıç'ın kaslı ve fit görünümü sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Sevda Dalgıç, tatil pozlarını art arda sosyal medya hesabında paylaştı.

SPOR HAYATIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Şimdilerde hayatına spor eğitmeni olarak devam eden Sevda Dalgıç, sağlıklı yaşam ve antrenman rutinlerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor. Disiplinli antrenman temposuyla bilinen oyuncu, günlük yaşamından kesitleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.