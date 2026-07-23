CANLI YAYIN
Geri

Ahu Yağtu yeni yaşını sevgilisi Bora Cengiz ile Mısır'da kutladı: "Muhteşem bir doğum günü"

Oyuncu Ahu Yağtu, 48'inci yaş gününü meslektaşı sevgilisi Bora Cengiz ile birlikte çıktığı Mısır tatilinde kutladı. Romantik anlarını sosyal medyada paylaşan ünlü çiftin at üstündeki ve sahildeki keyifli halleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ahu Yağtu yeni yaşını sevgilisi Bora Cengiz ile Mısır'da kutladı: "Muhteşem bir doğum günü"

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Ahu Yağtu'nun paylaşımları (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ahu Yağtu'nun paylaşımları (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SAHİLDE AT BİNDİLER

Birlikteliklerini sakin bir şekilde sürdüren ve zaman zaman sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapan ünlü çift, bu kez Mısır tatile çıktı.

Mısır tatili sırasında 48 yaşına giren Ahu Yağtu için sevgilisi Bora Cengiz romantik bir doğum günü organizasyonu hazırladı. Tatil boyunca sahilde at binen, havuza giren ve doğum günü pastasıyla poz veren ikili, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ahu Yağtu yeni yaşını sevgilisi Bora Cengiz ile Mısır'da kutladı: "Muhteşem bir doğum günü"-3

"MUHTEŞEM BİR DOĞUM GÜNÜ"

Ahu Yağtu, Mısır'da çekilen tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayarak paylaşımına, "Muhteşem bir doğum günü ve harika bir tatildi. Teşekkürler" notunu düştü.

Takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımlar beğeni topladı.

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ve oğulları KemalCem Yılmaz, Ahu Yağtu ve oğulları Kemal

MEZUNİYET TÖRENİNDE BİR ARADA

Diğer yandan Ahu Yağtu, 2012 yılında komedyen Cem Yılmaz ile evlenmiş ve aynı yıl oğulları Kemal'i kucağına almıştı.

2013 yılında boşanan çift, geçtiğimiz haziran ayında 13 yaşına basan oğullarının mezuniyet töreni için bir araya gelmişti.

Alişan’dan kızı Eliz ile duygusal sohbet: "Babam da beni sırtında taşıyordu..."
SONRAKİ HABER

Sakız Adası sokaklarında baba-kız turu
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler