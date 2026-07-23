Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bora Cengiz ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Ahu Yağtu'nun paylaşımları (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SAHİLDE AT BİNDİLER

Birlikteliklerini sakin bir şekilde sürdüren ve zaman zaman sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapan ünlü çift, bu kez Mısır tatile çıktı.

Mısır tatili sırasında 48 yaşına giren Ahu Yağtu için sevgilisi Bora Cengiz romantik bir doğum günü organizasyonu hazırladı. Tatil boyunca sahilde at binen, havuza giren ve doğum günü pastasıyla poz veren ikili, eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.