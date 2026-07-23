Alişan’dan kızı Eliz ile duygusal sohbet: "Babam da beni sırtında taşıyordu..."

Güçlü sesi ve başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile hayatını birleştirdi. 2019 yılında oğulları Burak, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak anne-baba olma heyecanını yaşayan çift, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek gösterilen isimleri arasında yer alıyor.

Ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'na (Chios) tatile giden Alişan, kızı Eliz'i omzuna alarak tarihi Pyrgi köyünün dar sokaklarını gezdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan ünlü sanatçı, sokakların mimarisini Çeşme ve Alaçatı'ya benzetti.

"ŞİMDİ BENİM ÇOCUĞUM OLDU, BEN TAŞIYORUM"

Kızıyla gezintisi sırasında çocukluk yıllarına giden ve duygusal bir anısını paylaşan Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"Beni de babam ben küçükken taşıyordu sırtında. O zaman ben diyordum 'çabuk taşı' diye. Şimdi benim çocuğum oldu, ben taşıyorum."