Soner Arıca’dan memleketinde en zor konser! Yakın zamanda kaybettiği annesi ve dayısı Kadir İnanır için ağladı

Memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Fatsa Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Çınar Festivali kapsamında sahneye çıkan sanatçı Soner Arıca, konserin kariyerinin en zor konserlerinden biri olduğunu söyledi.

"YENİDEN BURADAN BAŞLAMALIYDI"

Kısa süre önce annesi ve dayısını kaybeden, yaşadığı acıya rağmen ilk kez yeniden sahneye memleketinde çıkmayı tercih ettiğini anlatan Arıca, "35 senedir sahneye çıkıyorum. İlk defa 'nasıl yapacağım, olmalı mı olmamalı mı?' diye düşündüm. Ama olacaksa buradan başlamalıydı, Fatsa'dan başlamalıydı. Yeniden buradan başlamalıydı" dedi.