Işıl Yücesoy anneanne olmanın tadını çıkarıyor! İşte o sıcak aile karesi
Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin odağı oldu. Minik torununu kucağına alarak öptüğü anları yayımlayan usta oyuncu, paylaşımının altına eklediği duygu dolu notla büyük ilgi gördü.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan usta sanatçı Işıl Yücesoy, minik torunuyla çekilen yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Sevgi dolu anların yansıdığı karede Yücesoy'un torununu kucağına alıp öptüğü anlar kameralara yansıdı. Doğal ve içten görüntüsüyle dikkat çeken bu aile karesi, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş bir kitleye ulaştı.
"YAVRUMUN YAVRUSU"
Torununa olan sevgisini kelimelere döken ünlü oyuncu, sosyal medyada ilgi gören bu paylaşımının altına şu duygu dolu notu ekledi:
"Benim yavrumun yavrusu... Can sularım benim"
TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ
Usta sanatçının bu sıcak paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fotoğrafların altına yapılan yorumlarda anneanne ve torunun bu samimi haline yönelik değerlendirmeler öne çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları, gönderinin altına "Çok güzel bir an", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Sevgi dolu bir fotoğraf" şeklinde çok sayıda mesaj bıraktı.
MERAK EDİLENLER
Işıl Yücesoy sosyal medyada kiminle fotoğraf paylaştı?
Usta sanatçı Işıl Yücesoy, kişisel sosyal medya hesabından minik torunuyla birlikte çekilen samimi karelerini yayımladı.
Işıl Yücesoy torunuyla olan fotoğraflarına ne not yazdı?
Yücesoy, torununu kucağına alıp öptüğü fotoğrafın altına "Benim yavrumun yavrusu..." ifadesini ekledi.
Işıl Yücesoy'un torun paylaşımına sosyal medyada ne tür yorumlar geldi?
Takipçileri, bu sıcak aile karelerine ağırlıklı olarak "Çok güzel bir an", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Sevgi dolu bir fotoğraf" şeklinde yorumlar yazdı.