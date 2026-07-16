Işıl Yücesoy anneanne olmanın tadını çıkarıyor! İşte o sıcak aile karesi

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Işıl Yücesoy sosyal medyada kiminle fotoğraf paylaştı?

Usta sanatçı Işıl Yücesoy, kişisel sosyal medya hesabından minik torunuyla birlikte çekilen samimi karelerini yayımladı.

Işıl Yücesoy torunuyla olan fotoğraflarına ne not yazdı?

Yücesoy, torununu kucağına alıp öptüğü fotoğrafın altına "Benim yavrumun yavrusu..." ifadesini ekledi.

Işıl Yücesoy'un torun paylaşımına sosyal medyada ne tür yorumlar geldi?

Takipçileri, bu sıcak aile karelerine ağırlıklı olarak "Çok güzel bir an", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "Sevgi dolu bir fotoğraf" şeklinde yorumlar yazdı.