Lizbon sokaklarında aşk başkadır! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Portekiz kaçamağı

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Ebru Şahin ve Cedi Osman, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotayı Avrupa'nın en batı ucuna çevirdi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Gezmeyi ve yeni kültürler keşfetmeyi seven ünlü ikili, bu kez tarihi dokusu, tramvayları ve renkli sokaklarıyla ünlü Portekiz'in başkenti Lizbon'da tatil yapıyor.