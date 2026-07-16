Lizbon sokaklarında aşk başkadır! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Portekiz kaçamağı
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, tatil rotalarını Portekiz’e çevirdi. Lizbon’un tarihi sokaklarında adım atılmadık yer bırakmayan aşıkların sosyal medyada paylaştığı renkli kareler, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Ebru Şahin ve Cedi Osman, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotayı Avrupa'nın en batı ucuna çevirdi.
Gezmeyi ve yeni kültürler keşfetmeyi seven ünlü ikili, bu kez tarihi dokusu, tramvayları ve renkli sokaklarıyla ünlü Portekiz'in başkenti Lizbon'da tatil yapıyor.
Lizbon'u keşfe çıkan çift, şehrin tarihi semtlerini ve dik yokuşlu sokaklarını el ele gezerek adeta adım atılmadık yer bırakmadı.
LİZBON SOKAKLARINDA AŞK RÜZGARI
Zamanlarının çoğunu şehrin kültürel mirasını keşfetmeye ayıran ikili, Lizbon'un ikonik sarı tramvayları önünde anı biriktirmeyi de ihmal etmedi.
Keyifli anlarını ölümsüzleştiren Ebru Şahin ve Cedi Osman, tatillerinden en özel ve doğal kareleri sosyal medya hesaplarından peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlara, çiftin hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki hayranlarından sevgi dolu yorumlar ve beğeni yağdı.