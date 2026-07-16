Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Buse Varol, sosyal medya hesabında yaz tatilinden yeni kareler yayınladı. Rengarenk elbisesiyle plajda verdiği pozları paylaşan Varol, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Doğal ve enerjik halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, fotoğraflarının altına ise şu notu ekledi: "Hayattan rengi alın, geri neyi kalır ki 💖"