Buse Varol paylaştı eltisi Merve Tektaş anında yorum yaptı! Renkli plaj pozlarına beğeni yağdı
Ünlü şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, tatilinden paylaştığı peş peşe karelerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Doğal güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Varol'un renkli paylaşımına ilk yorum eltisi Merve Tektaş’tan geldi.
Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Buse Varol, sosyal medya hesabında yaz tatilinden yeni kareler yayınladı. Rengarenk elbisesiyle plajda verdiği pozları paylaşan Varol, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Doğal ve enerjik halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, fotoğraflarının altına ise şu notu ekledi:
"Hayattan rengi alın, geri neyi kalır ki 💖"
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum ise Buse Varol'un bir dönem küs olduğu ancak sonrasında buzları erittiği eltisi Merve Tektaş'tan geldi. Merve Tektaş, Varol'un paylaşımına kalp emojileri ile karşılık verdi.
Öte yandan en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Varol'un güzelliği kadar formda görünümü de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncu için birçok olumlu yorumda bulundu.