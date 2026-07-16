Burcu Biricik'ten kızı Luna'nın yeni yaşına özel paylaşım: "Bebeğim iyi ki doğmuşsun"
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, kızı Luna'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı sevimli bir paylaşımla kutladı. Oyuncunun doğum günü pastasının önünde kızıyla çekildiği ve "Bebeğim iyi ki doğmuşsun" notunu düştüğü kare takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı ve Camdaki Kız gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kızı Luna'nın 2. yaş gününü takipçileriyle paylaştığı neşeli bir fotoğrafla kutladı.
Louis Prima'nın "Che La Luna" şarkısı eşliğinde kızı Luna'yı havaya kaldırırken çekilen eğlenceli karesini paylaşan Biricik, gönderisine kırmızı bir kalp emojisi ekleyerek "Bebeğim iyi ki doğmuşsun" yazdı. Doğum günü pastasının üzerindeki "2" mumları ve renkli süslemeler dikkat çekerken, anne-kızın bu mutlu anı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
EVLİ MUTLU ÇOCUKLU
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da takdir toplayan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı ve fotoğraf sanatçısı sevgilisi Emre Yetkin ile hayatını birleştirmişti. Çift, 150 kişinin katıldığı bir kır düğünüyle dünyaevine girmişti.
Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, heyecanla bekledikleri kızlarına 2024 yılında kavuşmuştu. Oyuncu Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024 tarihinde kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın benzersiz mutluluğunu yaşamıştı.
Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını kızının gelişimine adayan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımıyla kızının büyüme yolculuğundaki sevimli anları bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
MERAK EDİLENLER
Burcu Biricik ne zaman evlendi?
Oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı ve fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile dünyaevine girmiştir.
Burcu Biricik'in kızı Luna ne zaman doğdu?
Burcu Biricik ve Emre Yetkin çiftinin kızları Luna, 15 Temmuz 2024 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Burcu Biricik hangi dizilerde rol aldı?
Burcu Biricik; Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı ve Camdaki Kız gibi Türk televizyon tarihinin dikkat çeken pek çok dizisinde başrol oynamıştır.