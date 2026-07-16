Burcu Biricik'ten kızı Luna'nın yeni yaşına özel paylaşım: "Bebeğim iyi ki doğmuşsun"

Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı ve Camdaki Kız gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kızı Luna'nın 2. yaş gününü takipçileriyle paylaştığı neşeli bir fotoğrafla kutladı.

Burcu Biricik ve kızı Luna. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Louis Prima'nın "Che La Luna" şarkısı eşliğinde kızı Luna'yı havaya kaldırırken çekilen eğlenceli karesini paylaşan Biricik, gönderisine kırmızı bir kalp emojisi ekleyerek "Bebeğim iyi ki doğmuşsun" yazdı. Doğum günü pastasının üzerindeki "2" mumları ve renkli süslemeler dikkat çekerken, anne-kızın bu mutlu anı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.