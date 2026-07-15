Ünlü isim daha önce babalık hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Babalık çok özel bir duygu. Genel olarak çok güzel giden bir hayatım var. Down sendromunu bir hastalık olarak görmüyorum ve sadece şunu söyleyebilirim; şaşırdım, çünkü test sonuçlarında bir şey çıkmamıştı. Zaten bunu duyduğum an değil, Ediz'i kucağıma ilk aldığım an neler hissettiğimdi önemli olan... Çok acayip bir şeydi, sanki kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebek bekliyorduk, Allah bize melek gönderdi."