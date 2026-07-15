14 yılı devirdiler! Şarkıcı Özgün’den eşine evlilik yıldönümü mesajı!
Şarkıcı Özgün Uğurlu, eşi Nida Uğurlu ile evliliklerinin 14. yıl dönümünü sosyal medyada paylaştığı duygusal bir videoyla kutladı. Eşiyle düğün gününde ve sonrasında çekilen romantik karelerini paylaşan ünlü şarkıcı, yazdığı aşk dolu notla takipçilerini duygulandırdı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü müzisyen, evliliğinin 14. yılını özel bir paylaşımla taçlandırdı. Eşiyle hayatını birleştirdiği günden bugüne uzanan en romantik anlarının yer aldığı videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Özgün Uğurlu, paylaşımının altına eşine olan sevgisini haykırdığı aşk dolu bir not ekledi.
"BİR EVET BİR İNSANIN HAYATINI ANCAK BU KADAR KIYMETLİ KILABİLİR"
Eşi Nida Uğurlu'ya olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü şarkıcı, evlilik yıl dönümü paylaşımına şu notu düştü:
"Bir evet bir insanın hayatını ancak bu kadar kıymetli kılabilir. Bana verilmiş en büyük hediye ki başta sen, senin sayende Ediz. Her şey, hepsi senin sayende, seninle. 14 sene... Hayatımın anlamı seni çok seviyorum sevgilim."
"BABALIK ÖZEL BİR DUYGU"
Kariyerindeki başarılarının yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da takdir toplayan Özgün Uğurlu, 2012 yılında kendisi gibi müzisyen olan Nida Uğurlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2015 yılında ise Ediz adını verdikleri oğullarını kucağına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü isim daha önce babalık hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Babalık çok özel bir duygu. Genel olarak çok güzel giden bir hayatım var. Down sendromunu bir hastalık olarak görmüyorum ve sadece şunu söyleyebilirim; şaşırdım, çünkü test sonuçlarında bir şey çıkmamıştı. Zaten bunu duyduğum an değil, Ediz'i kucağıma ilk aldığım an neler hissettiğimdi önemli olan... Çok acayip bir şeydi, sanki kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebek bekliyorduk, Allah bize melek gönderdi."
MERAK EDİLENLER
Özgün Uğurlu eşi Nida Uğurlu ile ne zaman evlendi?
Şarkıcı Özgün Uğurlu, kendisi gibi müzisyen olan Nida Uğurlu ile 2012 yılında nikah masasına oturmuştur.
Özgün Uğurlu evlilik yıldönümünde ne paylaştı?
Sosyal medya hesabından eşiyle düğün gününden bugüne çekilen romantik anlarının yer aldığı bir video paylaştı.
Özgün Uğurlu'nun kaç çocuğu var?
Ünlü çiftin 2015 yılında dünyaya gelen Ediz adında bir erkek çocukları vardır.