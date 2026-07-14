Altı Üstü İstanbul'un güzel oyuncusu Yüsra Geyik'ten iddialı tarz! Mini etekli pozlarına beğeni yağdı
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle gündem oldu. Siyah mini eteği ve beyaz crop gömleğiyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ile yıldızı parlayan Yüsra Geyik, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
PEŞ PEŞE İDDİALI POZLAR
Son olarak atv'nin heyecanla takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, bu kez tarzıyla gündeme geldi.
Her rolüyle beğeni toplayan Yüsra Geyik, Instagram hesabından peş peşe yayınladığı yeni kareleriyle takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü oyuncu, siyah süper mini eteği ve beyaz crop gömleğiyle verdiği pozlarda iddialı tarzını gözler önüne serdi.
ŞIK VE CESUR TARZ
Şıklığı ve cesur kombin tercihleriyle dikkat çeken Geyik, paylaşımına "Aklımdaydı da, unutmuşum" notunu ekledi. Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Takipçileri, başarılı oyuncunun paylaşımına yorum yağdırdı. Yüsra Geyik'e "Güzeller güzeli", "Şeker gibi olmuş", "Maşallah çok zarifsin", "Her hali çok güzel" ve "Tarzına hayran kaldık" yorumları yapıldı.
HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
Güzelliği kadar doğal tavırları ve başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından sık sık övgüler almaya devam ediyor.
Ünlü oyuncunun son pozları da kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.