Altı Üstü İstanbul'un güzel oyuncusu Yüsra Geyik'ten iddialı tarz! Mini etekli pozlarına beğeni yağdı

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Güzelliği kadar doğal tavırları ve başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından sık sık övgüler almaya devam ediyor.

Ünlü oyuncunun son pozları da kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.

Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin