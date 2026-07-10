Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden günlük yaşamına dair yeni bir paylaşımda bulundu. Instagram platformunda 474 bin takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, evinde temizlik yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafını dijital mecralarda yayınladı.

Evinde cam silerken objektif karşısına geçen Hatice, lila renkli bol bir tişört ve siyah şorttan oluşan ev kombiniyle dikkat çekti.

"EVİMDE HİZMETÇİYİM"

Elindeki yeşil temizlik beziyle pencereyi silerken poz veren şarkıcı, sosyal medyadaki bu paylaşımının altına şu notu ekledi:

"Dışarda prenses evimde hizmetçi sahnede parlayan bir Güneşim ve çok mutlu bir kadınım"

Hatice'nin günlük ev yaşantısını ve hayata bakış açısını özetlediği bu sözler, takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve paylaşım yüzlerce yorum aldı.