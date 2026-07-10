Şarkıcı Hatice ev halini yayınladı: Cam silerken çekilen fotoğrafı gündemde
Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından evinde cam silerken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kişisel hesabından ev halini yayınlayan şarkıcı, paylaşımının altına kendi yaşamına dair bir not iliştirdi.
Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden günlük yaşamına dair yeni bir paylaşımda bulundu. Instagram platformunda 474 bin takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, evinde temizlik yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafını dijital mecralarda yayınladı.
TEMİZLİK KOMBİNİ
Evinde cam silerken objektif karşısına geçen Hatice, lila renkli bol bir tişört ve siyah şorttan oluşan ev kombiniyle dikkat çekti.
"EVİMDE HİZMETÇİYİM"
Elindeki yeşil temizlik beziyle pencereyi silerken poz veren şarkıcı, sosyal medyadaki bu paylaşımının altına şu notu ekledi:
"Dışarda prenses evimde hizmetçi sahnede parlayan bir Güneşim ve çok mutlu bir kadınım"
Hatice'nin günlük ev yaşantısını ve hayata bakış açısını özetlediği bu sözler, takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve paylaşım yüzlerce yorum aldı.
HATİCE HAKKINDA
Müzik piyasasına 2 Temmuz 1999 tarihinde çıkardığı ilk albümüyle adım atan Hatice, o dönem "Fidayda" isimli hareketli parça ile tanınırlık kazanmıştı. Sanatçı, "Çıt Çıt" ve "Şeker Oğlan" gibi popüler parçalarla da müzik listelerinde yer almıştı.
MERAK EDİLENLER
Şarkıcı Hatice sosyal medyada ne paylaştı?
Şarkıcı Hatice, evinde temizlik yaparken ve cam silerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Hatice ilk albümünü ne zaman çıkardı?
Hatice, müzik kariyerindeki ilk albümünü 2 Temmuz 1999 tarihinde piyasaya sürdü.
Hatice'nin en bilinen şarkıları hangileridir?
Hatice'nin kariyerinde öne çıkan ve hit olan parçaları arasında "Fidayda", "Çıt Çıt" ve "Şeker Oğlan" yer almaktadır.