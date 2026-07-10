Dede torun sevgisi: İrem Helvacıoğlu'ndan sıcak aile paylaşımı
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile babasının bir arada yer aldığı sıcak bir aile paylaşımında bulundu. Dede ve torunun sevgi dolu anlarını yansıtan video, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Oyunculuk kariyerinde ATV'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde canlandırdığı karakterle tanınan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından ailesine dair sıcak bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, kızı Sora ile babasının yer aldığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
DEDE-TORUN SEVGİSİ
İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımında, minik Sora ile dedesinin birlikte vakit geçirdiği anlar dikkat çekti. Dede ve torun arasındaki bağı yansıtan bu sıcak aile paylaşımı, sosyal medya mecralarında kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Takipçiler, yayınlanan bu videoya yönelik çeşitli yorumlarda bulundu ve paylaşım binlerce beğeni topladı.
SORA BEBEK 6 AYLIK OLDU
Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 28 Ekim 2024 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Geçen nisan ayında anlaşmalı olarak boşanan çiftin 2025 yılında dünyaya gelen kızları Sora, şu anda 6 aylık oldu.
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İrem Helvacıoğlu'nun kızı kaç aylık ve adı ne?
İrem Helvacıoğlu'nun kızının adı Sora'dır ve şu anda 6 aylıktır.
İrem Helvacıoğlu sosyal medyada kimin fotoğrafını paylaştı?
Ünlü oyuncu, kızı Sora ile babasının birlikte yer aldığı dede-torun fotoğrafını paylaştı.
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ne zaman evlenmişti?
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 28 Ekim 2024 tarihinde evlenmişti.