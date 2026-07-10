Oyunculuk kariyerinde ATV'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde canlandırdığı karakterle tanınan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından ailesine dair sıcak bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, kızı Sora ile babasının yer aldığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Fotoğraflar: Sosyal medya DEDE-TORUN SEVGİSİ İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımında, minik Sora ile dedesinin birlikte vakit geçirdiği anlar dikkat çekti. Dede ve torun arasındaki bağı yansıtan bu sıcak aile paylaşımı, sosyal medya mecralarında kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Takipçiler, yayınlanan bu videoya yönelik çeşitli yorumlarda bulundu ve paylaşım binlerce beğeni topladı. İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora dedesiyle buluştu! Takvim Kaynak Tercihleri