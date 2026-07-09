Halit Ergenç'ten miras arazisi için dikkat çeken karar! Modern site yerine Safranbolu konağı istedi

Son olarak Kral Kaybederse dizisinde canlandırdığı Kenan Baran karakteriyle ekranlarda yer alan Halit Ergenç, bu kez rol aldığı projelerle değil, dedesinden kalan miras arazisiyle magazin gündemine geldi.

Akif Yaman'ın özel haberine göre Halit Ergenç, dedesinden kalan arsayı kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldı. Uzun yıllardır oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiren Ergenç'in, miras arazisiyle ilgili farklı bir planı olduğu öne sürüldü.

Halit Ergenç Safranbolu Adalet Sarayı önünde

SAFRANBOLU KONAĞI İNŞA ETTİRECEK

İddiaya göre söz konusu arazi üzerinde modern bir site projesi hayata geçirilmesi planlanıyordu. Ancak Halit Ergenç'in bu projeye sıcak bakmadığı ve arazinin geleneksel dokusunu koruyacak farklı bir öneri sunduğu belirtildi.

Ünlü oyuncunun, kendisi için geleneksel mimariye uygun bir Safranbolu konağı inşa edilmesini talep ettiği iddia edildi. Tarihi konak mimarisinden ilham alan bu isteğin, miras arazisinin geleceğiyle ilgili planları değiştirdiği öne sürüldü.