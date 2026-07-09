Halit Ergenç'ten miras arazisi için dikkat çeken karar! Modern site yerine Safranbolu konağı istedi
Son olarak Kral Kaybederse dizisinde izleyici karşısına çıkan Halit Ergenç, bu kez oyunculuğuyla değil dedesinden kalan mirasla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldığı arazi için modern site projesine karşı çıkarak kendisine özel Safranbolu konağı yapılmasını istediği öne sürüldü.
Son olarak Kral Kaybederse dizisinde canlandırdığı Kenan Baran karakteriyle ekranlarda yer alan Halit Ergenç, bu kez rol aldığı projelerle değil, dedesinden kalan miras arazisiyle magazin gündemine geldi.
DEDESİNDEN KALMA ARSAYA FARKLI PLAN
Başarılı oyuncunun, miras kalan araziyle ilgili aldığı iddia edilen karar dikkat çekti.
Akif Yaman'ın özel haberine göre Halit Ergenç, dedesinden kalan arsayı kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldı. Uzun yıllardır oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiren Ergenç'in, miras arazisiyle ilgili farklı bir planı olduğu öne sürüldü.
SAFRANBOLU KONAĞI İNŞA ETTİRECEK
İddiaya göre söz konusu arazi üzerinde modern bir site projesi hayata geçirilmesi planlanıyordu. Ancak Halit Ergenç'in bu projeye sıcak bakmadığı ve arazinin geleneksel dokusunu koruyacak farklı bir öneri sunduğu belirtildi.
Ünlü oyuncunun, kendisi için geleneksel mimariye uygun bir Safranbolu konağı inşa edilmesini talep ettiği iddia edildi. Tarihi konak mimarisinden ilham alan bu isteğin, miras arazisinin geleceğiyle ilgili planları değiştirdiği öne sürüldü.
ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Oyunculuk kariyerinde Zerda, Aliye, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve son olarak Kral Kaybederse gibi birçok başarılı projede yer alan Halit Ergenç, son yıllarda İstanbul ile Londra arasında yaşamını sürdürüyor.
Başarılı oyuncunun miras arazisiyle ilgili iddialar magazin kulislerinde konuşulurken, Ergenç cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.