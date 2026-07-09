SAVCILIK SORUŞTURMASINDA SUÇ UNSURU BULUNMADI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, savcılık tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Polat'ın köprü üzerindeki davranışlarının farklı bir girişime yönelik olmadığı tespit edildi.

Gerçekleşen eylemin yasal çerçevede herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı gerekçesiyle, yürütülen soruşturmada savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesine hükmedildi.

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