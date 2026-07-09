FSM Köprüsü'nde aracını bırakmıştı: Dilan Polat soruşturmasında yeni karar
Sosyal medya içerik üreticisi Dilan Polat'ın geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracını terk etmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
Sosyal medya içerik üreticisi Dilan Polat, uzun süredir yaşadığı olaylarla kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Polat'ın, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde gerçekleştirdiği bir eylem nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan hukuki soruşturma tamamlandı.
FSM KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE ARACINI TERK ETTİ
Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat köprü üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre şiddetli bir panik atak krizi yaşadı. Yaşadığı kriz nedeniyle aracından inen Polat'ın köprü üzerinde durması ve aracını terk etmesi, çevredekiler ile güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.
Şüpheli durumun fark edilmesi üzerine emniyet güçleri duruma kısa sürede müdahale ederek Dilan Polat'ı güvenli şekilde koruma altına aldı. Yapılan ilk tespitlerde uyuşturucu testi pozitif çıkan Polat'ın, yaşadığı yoğun stresten kaynaklı olarak panik atak krizi geçirdiği belirlenmişti.
SAVCILIK SORUŞTURMASINDA SUÇ UNSURU BULUNMADI
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, savcılık tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Polat'ın köprü üzerindeki davranışlarının farklı bir girişime yönelik olmadığı tespit edildi.
Gerçekleşen eylemin yasal çerçevede herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı gerekçesiyle, yürütülen soruşturmada savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesine hükmedildi.