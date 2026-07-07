Yüz nakli olan Didem Ceran kendini dünya yıldızıyla kıyasladı

Didem Ceran'ın yüz nakli olmadan önceki hali ve operasyon sonrasındaki 9'uncu günü.

YENİDEN AMELİYATA GİRECEK

Ceran, bir sonraki paylaşımında da maruz kaldığı siber zorbalıkları anlatarak yeniden ameliyat masasına yatacağını açıkladı.

İşte o açıklama:

Bugün bu konuyla ilgili son kez, ama bu defa kalbimi tamamen açarak konuşuyorum.

2022 yılında yanlış ellerde hayatımın en büyük yıkımını yaşadım. Aynaya her baktığımda ruhumun nasıl parça parça olduğunu ancak bunu yaşayan kadınlar anlayabilir. Bu yüzden Ocak ayında Kore'deki ameliyat ve iyileşme sürecimi en savunmasız, en filtresiz halimle paylaştım. Tek amacım, başka hiçbir kadının benim yaşadıklarımı yaşamamasıydı. Ne bir reklam yaptım, ne para kazandım, ne de kimseden bir karşılık bekledim.

Peki bunun karşılığında ne aldım?

'Cenazen ülkeye dönsün' yorumları... Ve daha da acısı, Türkiyeli bir doktorun bana açık açık; 'Türkiye'ye döneceksin. Hasta olursan - ki inşallah olursun - hiçbir Türk doktoru seninle ilgilenmeyecek. Yallah Kore'ye' diye yazması.

Bunu sıradan biri yazsaydı geçerdim. Ama bunu yazan kişinin bir hekim olması beni gerçekten derinden sarstı. Bir kadının başka bir ülkede şifa araması ne zamandan beri suç oldu? Bir hekimin bir hastaya 'İnşallah hasta olursun' diyebilmesi hangi vicdana, hangi meslek ahlakına sığar?