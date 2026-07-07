Yüz nakli olan Didem Ceran kendini dünya yıldızıyla kıyasladı
Katıldığı yarışmalarla adını duyuran ve Güney Kore'de geçirdiği 15 saatlik yüz nakli operasyonuyla büyük değişim yaşayan Didem Ceran, sosyal medyada ezber bozan bir kıyaslamaya imza attı. Dünyaca ünlü şarkıcı Camila Cabello'nun görüntüsü üzerinden takipçilerine . "46 yaşında benim gibi mi olmak istersiniz yoksa 29 yaşında şu ünlü gibi mi?" sorusunu yöneltti. Ceran, bir sonraki paylaşımında da maruz kaldığı siber zorbalıkları anlatarak yeniden ameliyat masasına yatacağını açıkladı.
Oryantal Star ve Survivor Türkiye yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Ceran, geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de geçirdiği 15 saatlik radikal yüz nakli operasyonunun ardından gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve iyileşme sürecini en filtresiz haliyle paylaşan ünlü isim, bu kez sosyal medyada ezber bozan bir kıyaslamaya imza attı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Camila Cabello'nun son görüntüsünü kendi formuyla karşılaştıran 46 yaşındaki Ceran, takipçilerine, "46 yaşında benim gibi mi olmak istersiniz yoksa 29 yaşında şu ünlü gibi mi?" sorusunu yönelterek adeta meydan okudu. Cabello'nun görüntüsünü eleştiren ünlü yarışmacının bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
YENİDEN AMELİYATA GİRECEK
Ceran, bir sonraki paylaşımında da maruz kaldığı siber zorbalıkları anlatarak yeniden ameliyat masasına yatacağını açıkladı.
İşte o açıklama:
Bugün bu konuyla ilgili son kez, ama bu defa kalbimi tamamen açarak konuşuyorum.
2022 yılında yanlış ellerde hayatımın en büyük yıkımını yaşadım. Aynaya her baktığımda ruhumun nasıl parça parça olduğunu ancak bunu yaşayan kadınlar anlayabilir. Bu yüzden Ocak ayında Kore'deki ameliyat ve iyileşme sürecimi en savunmasız, en filtresiz halimle paylaştım. Tek amacım, başka hiçbir kadının benim yaşadıklarımı yaşamamasıydı. Ne bir reklam yaptım, ne para kazandım, ne de kimseden bir karşılık bekledim.
Peki bunun karşılığında ne aldım?
'Cenazen ülkeye dönsün' yorumları... Ve daha da acısı, Türkiyeli bir doktorun bana açık açık; 'Türkiye'ye döneceksin. Hasta olursan - ki inşallah olursun - hiçbir Türk doktoru seninle ilgilenmeyecek. Yallah Kore'ye' diye yazması.
Bunu sıradan biri yazsaydı geçerdim. Ama bunu yazan kişinin bir hekim olması beni gerçekten derinden sarstı. Bir kadının başka bir ülkede şifa araması ne zamandan beri suç oldu? Bir hekimin bir hastaya 'İnşallah hasta olursun' diyebilmesi hangi vicdana, hangi meslek ahlakına sığar?
Ameliyat olacağını açıklayan Ceran, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şimdi önümde yeni ve zor bir ameliyat süreci var. Bu süreci, Ocak ayında olduğu gibi her gün hakaret okuyarak geçirmek istemiyorum. Bedenim iyileşmeye çalışırken ruhumu da nefret dolu yorumlardan korumaya çalışmaktan yoruldum.
Bu yüzden bundan sonraki süreci sadece beni gerçekten destekleyen abonelerimle paylaşacağım. Belki de hiçbir şey paylaşmayacağım. Çünkü kendimi korumak da benim hakkım.
Ve son olarak...
Benden bu kadar rahatsız olanlara bir saniyelik bir çözüm sunuyorum: Takibi bırakın"
Bana bu zorbalığı, bu merhametsizliği ve bu çaresizliği yaşatan herkese tek dileğim, bir gün başkasının merhametine ihtiyaç duyduklarında bugün bana gösterdikleri merhametsizliği hatırlamalarıdır.
İlahi adalet er ya da geç tecelli eder.