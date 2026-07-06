Alina Boz ile Umut Evirgen'den yurt dışında yeni yatırım: Atina'dan ev satın aldılar

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

YUNANİSTAN'A YENİ YATIRIM

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre ünlü çift, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev satın aldı.

Uzun süredir Yunanistan'a sık sık seyahat eden Alina Boz ile Umut Evirgen'in bu ziyaretlerini artık kalıcı hale getirmeyi planladığı öğrenildi. Çiftin, özellikle yaz aylarını Atina'daki yeni evlerinde geçirmeyi düşündüğü konuşuluyor.

Edinilen bilgilere göre çiftin satın aldığı ev, Atina'nın en işlek caddelerinden birinde bulunuyor. Yeni yatırımları için yaklaşık 300 bin euro ödedikleri öğrenildi, bu hamle magazin kulislerinde de geniş yankı uyandırdı.