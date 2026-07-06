Alina Boz ile Umut Evirgen'den yurt dışında yeni yatırım: Atina'dan ev satın aldılar
Oyuncu Alina Boz ile yönetmen Umut Evirgen, yurt dışında yaptıkları yeni yatırımla gündeme geldi. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren ünlü çiftin, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev satın aldığı öğrenildi. Yaz aylarını yeni evlerinde geçirmeyi planlayan çiftin, ev için yaklaşık 300 bin euro ödediği öğrenildi.
Oyuncu Alina Boz ile yönetmen Umut Evirgen, yurt dışındaki yeni yatırımlarıyla magazin gündemine geldi.
YUNANİSTAN'A YENİ YATIRIM
Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre ünlü çift, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev satın aldı.
Uzun süredir Yunanistan'a sık sık seyahat eden Alina Boz ile Umut Evirgen'in bu ziyaretlerini artık kalıcı hale getirmeyi planladığı öğrenildi. Çiftin, özellikle yaz aylarını Atina'daki yeni evlerinde geçirmeyi düşündüğü konuşuluyor.
Edinilen bilgilere göre çiftin satın aldığı ev, Atina'nın en işlek caddelerinden birinde bulunuyor. Yeni yatırımları için yaklaşık 300 bin euro ödedikleri öğrenildi, bu hamle magazin kulislerinde de geniş yankı uyandırdı.
GÖZLERDEN UZAK EVLİLİK
2023 yılında evlenen Alina Boz ile Umut Evirgen, evliliklerinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Özel hayatlarını kamuoyundan uzak yaşayan çift, sosyal medyada da ilişkilerine dair paylaşımları sınırlı tutuyor.
Yurt dışındaki bu yeni yatırım ise ikilinin uzun süre sonra magazin gündemine gelmesine neden oldu.
NE OLMUŞTU?
Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Umut Evirgen, Alina Boz'a Paris'te evlilik teklif etmişti. Çift, Aralık 2023'te düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.
Alina Boz, geçtiğimiz aylarda eşi Umut Evirgen'in 36. yaş gününü, "Dünyanın her köşesi seninle güzel. İyi ki doğdun sevgilim. Beraber en güzel yolculuklara..." notuyla kutlamıştı.
ROMANTİK İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI
Öte yandan çift, evliliklerinin ikinci yıl dönümünü de Instagram hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlamıştı.
Birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk dolu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almış, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.